華碩攜手嘉義大學、商業發展研究院　啟動健康穿戴與智慧醫療解決方案

▲華碩電腦、國立嘉義大學高齡管理研究中心及財團法人商業發展研究院共同舉辦「健康穿戴與智慧醫療解決方案—社區照護合作計畫」啟動儀式暨研討會。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）今（17）日宣布，攜手國立嘉義大學高齡管理研究中心及財團法人商業發展研究院舉辦「健康穿戴與智慧醫療解決方案—社區照護合作計畫」啟動儀式暨研討會，促成智慧醫療產業界更進一步的產官學交流與合作。

這場研討會中由三方共同啟動場域驗證計畫，並透過各參與單位在研討會的專題分享，分別針對「智慧醫療之商業模式及策略聯盟」、「健康穿戴與快篩智慧醫材切入之應用」、「健康促進產業發展趨勢及潛在商機」及「智慧醫療產業育成之案例分享及展望」等由產官學不同角度進行觀點分析交流，共同探討台灣產業未來在智慧醫療與長照可能的商機及發展方向。

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人口高齡化已是世界各國社會發展的重要政策議題，而最貼近一般樂齡族的社區照護模式，更是各國能夠兼顧第一線完善照護及有效管理支出的重要政策方向，因此從原先以疾病診治為主體的健康照護體系，延伸至預防醫學、社區快篩、疾病照護與身心功能發展的全方位視野，提供樂齡族有效的健康檢測與管理的完整解決方案。

華碩近年聚焦在健康穿戴與智慧醫療解決方案領域進行布局，並與像是已通過TFDA認證的攜帶式超音波設備的超象科技多家新創公司及醫材業者組成「智慧醫療產業大聯盟」，結合自身的軟硬體整合優勢與前瞻科技，像是人工智慧、雲端與數據分析的研發能力，實際結合社區照護及居家訪視場域驗證，以期能更貼近醫療端與使用者的需求與要求。

嘉義大學高齡管理研究中心除有豐富的雲嘉南銀髮居家訪視執行經驗外，更擁有國內外相關專家的人才庫，能對產品與服務模式由在地化與國際化的角度提供完整諮詢建議。

商業發展研究院則為國家級服務業研發智庫，在高齡照護與長照新商機調研領域已有相關實例累積，包含台、日、歐、美皆有產業與學術單位合作專案執行中，為場域驗證計畫提供國內外案例及創新商業模式分析建議。

研討會中，華碩展示在智慧醫療解決方案的發展成果，包含適用於長期健康管理，擁有完整生理監測與超長電池續航力功能的「健康穿戴ASUS VivoWatch系列產品」，以及專為診所醫療機構/社區照護或快篩情境開發，未來將可整合攜帶式超音波、電子聽診器、電腦設備、可彈性客製化的人工智慧軟體平台及其他快篩醫材的「華碩智慧醫療解決方案」等。

華碩全球資深副總裁謝明傑表示，未來目標希望能夠尋求更多醫療新創公司的合作，以「智慧醫療產業大聯盟」的形式，在全球智慧醫療產業即將起飛的時刻，結合華碩現有在研發、品牌及通路的優勢再創科技新價值。