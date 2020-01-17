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愛美、要健康！去年進口藥妝品近65億美元　刷新歷史紀錄

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日本藥妝店夯品「BB」台灣上市　吃的保養搶到缺貨(圖／業者提供）

▲國人愈來愈重視健康與美麗，去年進口藥妝品規模創歷史新高(圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

隨著全球經濟增長、生活水平大幅提升，世人對內在健康與外在美麗益加注重，致使藥粧用品愈發蓬勃發展。財政部公布統計，我國藥粧用品出口在2012年突破10億美元，108年達15.5 億美元其中美粧品占近五成為主，僅次於2018年，較2011年成長八成，較上年則略減4.5%。

其中藥品出口與景氣循環連動較小，連年走升，2019年因其他醫藥製劑及人類醫藥用疫苗出口成長，續增
8.6%，美粧品相對易受景氣波及，108 年受美容或化粧用品、保養皮膚用品出口欠佳影響，減15.0%。

請繼續往下閱讀...

近三年藥粧用品進口規模約為出口規模的3.8倍，去年以64.9億美元刷新紀錄，其中以藥品為大宗，占比近七成，較2011年增約六成，較上年增6.2%，主要是抗人類免疫缺乏病毒感染用藥（愛滋）、其他醫藥製劑、免疫產品等輸入增加。

▲▼藥妝品進口與出口情形。（圖／財政部）

▲2011年到去年，藥妝品進口與出口規模。（圖／財政部）

就主要國家別觀察，去年藥粧用品出口以中國大陸、美國及香港為主要市場，三者合占五成六；其中藥品出口以美國占29.6%最多，中國大陸占14.9%次之、日本占7.6%居第三。美粧品最大外銷國則是中國大陸，占比超過三成。

我國藥品進口來源長期以歐美為主，去年前三大為德國、美國及愛爾蘭，分別占18.3%、14.6%、12.6%，三國併計占近五成；美粧方面，由於日本向居世界龍頭，歐美則引領時尚潮流，故我國美粧進口國家以日、法、美穩居前三名，而近年來南韓美粧產業迅速竄起，已自105年起超越中國大陸成為我國第四大來源國。

▼美國是藥妝品主要來源國；藥品來源德國最大宗、美妝品則是日本為龍頭。（圖／財政部）▲▼藥妝品進口與出口情形。（圖／財政部）

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