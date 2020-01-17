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出門遛狗遇洪水爆發　澳3歲女童失蹤24hr「滿身泥沙」愛犬守護在旁

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▲▼澳洲小女孩瑪蒂達出門遛狗卻遇上洪水，所幸經過24小時後平安獲救。（圖／翻攝自fb／Western Australia Police Force）

▲澳洲小女孩瑪蒂達出門遛狗卻遇上洪水，所幸經過24小時後平安獲救。（圖／翻攝自fb／Western Australia Police Force，下同）

實習記者陳妙津／綜合報導

澳洲近日喜降甘霖，讓不少苦於野火的地區能稍喘口氣，然而突如其來的暴雨也使部分區域發生洪水災情。3歲女童瑪蒂達（Matilda）出門遛狗時，便遇上洪水而失蹤，所幸經過搜救團隊及熱心民眾協尋下，24小時後平安歸來，雖然她全身泥濘，但並未受傷，在父母懷抱中綻放出開心笑容。

據《每日星報》報導，瑪蒂達住在西澳省皮爾布拉（Pilbara）一帶，15日時帶著狗狗沃爾菲出門散步後失蹤。當地警方指出，由於附近區域近日降下大雨，導致鄰近溪流水位上漲，把跨過溪水的瑪蒂達及沃爾菲困住了。

當地救援人員共出動9名警察、8名緊急服務人員及3架直升機投入搜救行列，還有其他熱心民眾也紛紛幫忙，幸好在24小時後，一架直升機在距離事發地3.5公里處找到瑪蒂達。

▲▼澳洲小女孩瑪蒂達出門遛狗卻遇上洪水，所幸經過24小時後平安獲救。（圖／翻攝自fb／Western Australia Police Force）

幸而有沃爾菲在這段時間內，寸步不離的守護在瑪蒂達身邊，瑪蒂達雖然渾身狼狽，但並無大礙。警察馬薩姆表示，雖然還不了解女童如何流浪到這麼遠的地方，但很幸運的是，孩子並沒有被水沖走，並相當感謝附近居民團結一致幫忙找尋，才能如此順利的完成任務。

大雨降下後，許多地區的火勢都得到緩解，讓消防人員備感振奮。雪梨居民則開心表示，過去4個月中，只有4天有零星降雨，17日大雨讓許多人都欣喜萬分，甚至有人特地不撐傘，只為感受被雨淋濕的久違滋味。

在這波降雨中，新南威爾斯省部分地區降雨量超過100公釐，但仍有82處野火仍在燃燒中，其中有30處火勢仍不在控制範圍內，維省則有17處野火仍在蔓延。

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