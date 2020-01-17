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財訊快報／三檔租賃股低調穩賺

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（圖／財訊快報202001理財年鑑 提供）

租賃業融資利差大，靈活度更勝於金融業；國內三家掛牌租賃公司，營收都百億起跳，每年穩賺、且高配息，是低利率環境下的收息好產業。

文／戴海茜

隨著房價、物價上漲，租賃相關產業規模越來越大，根據台北市租賃公會統計資料顯示，會員公司承做業務金額2017年達3524億台幣，2018年成長16％達4108億元，2019年上半年2176億元，相較2018年同期1924億元增加13％，預估全年仍維持雙位數成長。

租賃商機是新藍海，尤其在租賃專法的帶動下，將過去屬於灰色地帶的租賃市場導向透明化，政策推波助瀾之下，租賃規模逐漸多樣化。一般而言，租賃可承作的範圍廣泛，只要是有折舊性之固定資產均可作為租賃標的物，像是機器、醫療、飛機船舶、辦公等設備。分期付款業務則協助中小企業解決營運周轉資金的需求。

請繼續往下閱讀...

租賃業申請上市櫃時，風險管理是審核上的查核重點。像是租賃業不是金融機構，但多數業者都間接做了不少融資業務，因此，在貸放的風險管理上，必須做到類似銀行業般的嚴謹，不要讓應收帳款變成呆帳。在「關係人交易」部分，業者送件申請時，仍以銀行業作參考，例如銀行不能做關係人無擔保放款，租賃公司的關係人貸款條件，不能優於其他貸款戶，這也是公司申請掛牌時的另一個查核重點。

在上千億元的租賃市場上，裕融與和潤企業主要以汽車租賃為主，中租-KY以提供設備租賃、分期付款業務為主要核心業務，是登陸的台資租賃業者中，唯一取得陸銀支持融通人民幣資金的公司，大陸市場每年以超過80％的成長速度增長，也讓公司業績穩定。

裕融征戰大陸及東南亞

裕融是裕隆集團旗下的小金雞，從事汽車金融、融資服務，2019年增資股本擴大及發行50億元特別股，前三季每股盈餘仍達6.93元，優於去年同期的6.15元，再創同期新高，估2019年有望賺進一股本。

2020年為裕融成立屆滿30周年，由於公司每十年都有一個新的進展，前十年奠基、中間十年併購擴張、後十年海外事業，裕融目前正朝擴大海外事業布局，而大陸及東南亞為海外兩大戰場。

裕融2018年9月進軍菲律賓，投入汽車金融服務，2019年資產餘額估將成長至20億菲律賓披索（約13.17億台幣），2020年可望轉盈，接下來要以菲律賓為基地，進一步發展東南亞市場。

大陸汽車金融業務受車市衰退影響，將會調整策略，裕融總經理許國興指出，看準大陸中古車市場，未來裕融的大陸汽車金融發展將著重在二手車市場。

除裕融切入中古車市場外，和潤企業董事長田天明認為，大陸的中古車市場正大幅成長中，以一年大陸中古車總保有量高達2億台、每年新增中古車約1500萬台來看，市場仍具潛力。（全文未完）

本文詳情及圖表請見《財訊快報 理財年鑑第202001期》
或上http://weekly.invest.com.tw/edm/20200116_01NAP/index.html訂閱；內有當期更多精彩的文章

（圖／財訊快報202001理財年鑑 提供）

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