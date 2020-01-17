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中租獲利亮眼連2年賺一個股本　年終上看10個月還幫員工加薪3%

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▲▼中租迪和總部外觀。（圖／記者湯興漢攝）

▲中租2019年自結合併稅後純益為154.7億元，連續2年賺逾一個股本。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

中租-KY（5871）今（17）日公告，2019年全年自結合併稅後純益為154.7億元，全年每股稅後純益（EPS）11.65元，連續2年賺逾一個股本，中租控股董事長陳鳳龍表示，2020年加速國際化布局，將於印尼新設立租賃公司，並在大陸、馬來西亞、菲律賓、柬埔寨等地，增設營業據點。

中租控股2019年全年自結合併稅後純益與全年每股稅後純益（EPS）較2018年成長16%，其中台灣、大陸及東協區域，獲利分別年增16%、8%及18%。中租表示，2019全年獲利表現亮眼，也帶動員工年終獎金，平均將達到7至10個月，表現優異的業務人員可望獲得12至15個月，整體加薪幅度平均約3%，績效表現優秀的員工可達5%。

請繼續往下閱讀...

中租控股董事長陳鳳龍指出，今年將延續策略，秉持多元利基市場，運用差異化創造高價值，且在利基市場的策略下落實數位化，精進另類徵信，衝刺消金潛在市場。

陳鳳龍也提及，今年將與策略夥伴合作，於印尼首都雅加達合資設立一家租賃公司，東協市場合計已進入6國，其中在馬來西亞的亞羅士打（Alor Setar）、實兆遠（Setiawan）、瓜拉登嘉樓（Kuala Terengganu）、淡馬魯（Temerloh）、昔加末（Segamat）等地，將增設5處行動辦公室。

至於菲律賓的八打雁省利帕市（Lipa Batangas）增加1家分公司，原柬埔寨的金邊總部擴大營運，搬遷至新大樓，並增添1處服務據點；另在大陸的經營方面，持續擴充市場深度與廣度，在既有且發展成熟的重慶、天津、南京分公司，進一步細分服務的地理範圍，增加3家分公司，以更完善滿足客戶需求，服務網點合計達近50處。

此外，除了地理區域的布局，中租近年也擴大服務的範疇，成立專門的事業單位，包括營建運輸金融業務、醫療服務、汽車租賃、漁業金融與供應商合作等。

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