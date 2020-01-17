財訊快報／Mini LED高階市場點亮了

談了數年的Mini LED，供應鏈技術出現突破，高階中尺寸產品線成本甜蜜點浮現，2020年量產，成為LED產業突破陸廠價格圍剿下的利器，未來3～5年背光滲透率可望逐步提升。

文／巫彩蓮

蘋果，向來是科技產品高規格的推手，iPhone一路從視網膜顯示器（Retina Display）、AMOLED面板，總能創造話題性，並為下世代規格定錨，2020年顯示器產品焦點莫過次毫米發光二極體（Mini LED）背光採用，這也將為LED產業注入一股新氣象。

蘋果率先在ProDisplay採用類Mini LED背光解決方案，係由576顆藍色LED組成的超亮陣列，對比度來到100萬：1，亮度達到1600尼特；接著新款16吋MacBook Pro亮相，該款產品解析度3072×1920，最大亮度到500尼特，外傳背光係由晶電供應Mini LED晶粒，搭配韓廠樂金顯示器（LGD）面板。

請繼續往下閱讀...

Mini LED背光抗衡OLED

LED業界寄予厚望Mini LED背光，在蘋果顯示器（Monitor）、NB（筆記型電腦）等高階顯示器量產有了眉目，不再是紙上談兵的階段，根據市調機構LEDinside預估，2023年Mini LED產值將達3.4億美元，2020～23年複合成長率110％。

小尺寸LCD手機螢幕，中尺寸Monitor、NB、平板電腦，乃至於大尺寸TV等顯示器的背光為LED主要應用之一，以Mini LED做為背光源，具有分區調光（Local Dimming）功能，明亮畫面區域的LED點亮、暗色部分關閉，具備更好透光均勻度、更細緻的明暗細節，能夠展現動態顯示（HDR）的高對比效果，亮度可以做到1000尼特，高於傳統顯示器300～600尼特。

Mini LED背光顯示對比效果足以與OLED匹敵，且功耗低於OLED，當中又以TV、Monitor等具成本競爭力，這對於欠缺OLED產能的台灣面板廠、亟欲擺脫陸廠競爭LED兩大產業而言，是很大的機會點！

就顯示器背光應用來看，韓國面板廠5.5代、6代線OLED製程成熟化，幾乎是高階智慧型手機面板大宗，陸廠又相當積極地切入，Mini LED背光顯示在手機可發揮空間有限；但是中尺寸的產品、TV就不同了，仍是LCD技術天下，舉凡LCD就要用到背光，因此，Mini LED在上述應用市場仍是大有可為。

「Mini LED背光＋LCD」成為高階產品線競爭力所在，這也是友達、群創緊扣Mini LED發展主因，前者發表Mini LED的65吋4K大型電競顯示器；後者，則是開發出可撓式透明AM Mini LED，未來兩者鎖定大型顯示器市場為發展重心。

Mini LED背光顯示器的成本可分成晶粒、打件效率，以及驅動背板三個層面，先前因調光區域增加，LED晶粒使用量、打件次數同步增加，這也是成本無法降到市場可接受的「甜蜜點」主因；後來，晶電把發光角度由原先140度，擴大到150、160度，甚至170度，減少晶粒用量，進而降低系統生產的成本。

Mini LED背光量產已不成問題，成本仍比傳統背光來得高，2020年導入市場初期係以高階、價格敏感度較低的電競Monitor、車用、小間距LED大型顯示器為主，LEDinside評估，2024年Mini LED背光在IT、TV及平板應用的滲透率，有機會分別成長到20％、15％及10％，這也是繼LED取代CCFL（冷陰極燈管）之後，另一次顯示器背光技術大變革。（全文未完）

本文詳情及圖表請見《財訊快報 理財年鑑第202001期》

或上http://weekly.invest.com.tw/edm/20200116_01NAP/index.html訂閱；內有當期更多精彩的文章