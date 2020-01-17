加碼台灣！群聯砸13億元要在竹南蓋五期萬坪廠房

▲群聯董事長潘健成。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

NAND控制晶片廠群聯（8299）今（17）日舉行董事會，通過五期廠房大樓興建案，新增建坪超過1萬3千坪，總投資金額更是超過新台幣13億元，宣示持續加碼投資台灣。

群聯2007年起，在苗栗縣竹南土地扎根，至今在台累計土地已超過1萬5千坪，興建及使用建坪更是將近2萬坪，雇用員工將近2000人，其中70%均為研發工程師。累計至2019第3季，公司總資產已將近360億，創歷史次高，股東權益總額將近280億，創歷史新高，股東權益佔總資產比率超過77%，刷新歷史次高。

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去（2019）年對於快閃記憶體（NAND Flash）產業來說，是動盪的一年，尤其上半年，歷經NAND市價持續跌價的衝擊、全球NAND原廠營收受創紛紛減產、日本鎧俠KIOXIA斷電事件、美中貿易戰火延燒、至2019下半年韓國三星跳電、日本鎧俠火災等事件。

群聯董事長潘健成表示，群聯一路走來相當的辛苦，從創業股東籌資的3千萬起家，慢慢一點一滴的累積至今日，中間經歷過銀行雨天收傘、資金週轉困難、與前東家的官司纏身、競爭對手黑函滿天飛導致貨賣不出去、2008年的金融海嘯等，公司一度瀕臨倒閉等困境，現在回想起來，真的不知道當初是怎麼撐過來的。

潘健成表示，雖然群聯經歷相當多的困難，過程中也有相當多的貴人相助，包含工研院、日本鎧俠KIOXIA（前東芝記憶體TMC）、及金士頓電子等。