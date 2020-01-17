　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

財訊快報／PCB與石英元件鹹魚翻生

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

（圖／財訊快報202001理財年鑑 提供）

5G商轉在即，這對於資訊的傳輸，是個巨大的變革，伴隨而來的商機更是可觀，也讓原先弱勢的PCB與石英元件產業，小丑大變身，所有的變化將自2020年展開。

文／劉居全、李純君

首先以PCB來說，像是基地台的布建、5G手機的陸續問世，甚至是伴隨5G而來的高頻高速趨勢，都將讓原先不起眼，甚至在2019年表現不理想的PCB廠、軟板廠或是載板廠，再度重新獲得市場的關注。

天線大增 MPI與LCP崛起

請繼續往下閱讀...

5G的主軸，最基本的在於基地台的布建，目前5G頻段可分為6GHz以下的「Sub-6」，以及高頻段「mmWave」（毫米波）兩種類型。前者波束長、距離較遠，用較少的基站即可大範圍地覆蓋；至於mmWave，優點是上網速度更快，但波束距離短、遠不如Sub-6，再者訊號波相當敏感脆弱，很容易被外界的事物阻擋，因此得建設更多數量的基站。

換言之，高速的5G系統是毫米波，但成本太貴，系統廠要回本難度高，至於Sub-6與4G的傳輸方式較類似，速度遠不及毫米波，優點是建置成本明顯偏低。而2019年全球建置5G基地台最快速也最積極的便是中國大陸，採行Sub-6；至於美國，因為很多Sub-6頻段原先軍用，但近期已經確定將釋出部分Sub-6頻段，2020年起歐美可望開始著手建置5G基地台。

全球建置5G基地台的系統廠商主要有五家，中國大陸的建置以華為為主，基地台用板多向陸資PCB廠採購，但也有部分向楠梓電旗下滬士電購買，受此利多加持，楠梓電與滬士電2019年股價大漲數倍；而值得注意的是，愛立信與諾基亞是歐美基地台建置的主要系統廠商，愛立信的基地台用板幾乎百分百取自先豐，而先豐也有承接部分諾基亞的訂單；換言之，待歐美開始大量5G基地台之際，先豐可望大單入袋，重回營運高峰期。

而有了基地台，5G手機就會自2020年起大舉問世，除了華為的5G手機開始放量之外，蘋果也將自2020年正式推出5G系統手機；考量5G手機的高頻高速特性，內建天線用軟板數量將大增，過去一支高階的4G智慧型手機動輒內建十多條天線軟板，進入5G世代後會更多，尤其以MPI（Modified PI）與LCP基材為主的軟板天線數量也會大增。

首先就MPI基材部分，目前華為體系主要採用的軟性銅箔基板供應商，除了某家韓廠外，就是台灣的新揚科，而2020年台虹也有機會量產MPI的軟性銅箔基板，至於MPI天線軟板的供應商，仍以台廠為主，台郡、臻鼎-KY體系及嘉聯益均有產能可以支應。至於LCP端，軟性銅箔基板的供應還是以日商村田為主，雖有未上市櫃的小台廠可供貨但產能有限，終端的軟板廠，擁有最大產能仍是嘉聯益，至於台郡和臻鼎-KY體系也各有一～二條，甚至更多條產線可以供貨。

AiP風行 景碩、欣興出頭天

此外，5G智慧型手機在PCB端還有一個重要的新變革，就是興起了天線封裝（Antennas in package; AiP）的概念，也就是把微型天線與多晶片電路模組等整個封裝成一個個的新次系統，主要會放在手機的邊緣四周；目前已知蘋果與華為在2020年推出的新款手機將會採用，而此類用板，屬於載板系統，生產難度高，目前供應商僅有景碩與欣興。

5G的超高頻高速特性，在正式商轉前夕，也引發系統廠商先行建置所需的伺服器、資料中心等雲端系統，這些廠商因歷經三季到一年的零組件庫存調整與凍結資本支出後，自2019年第四季起重新釋出採購訂單，讓相關供應商重新復活，如全球伺服器大廠幾乎都是老字號PCB廠金像電的客戶，獲利空間可期。（全文未完）

本文詳情及圖表請見《財訊快報 理財年鑑第202001期》
或上http://weekly.invest.com.tw/edm/20200116_01NAP/index.html訂閱；內有當期更多精彩的文章

（圖／財訊快報202001理財年鑑 提供）

ET快訊
媽心急約相親！新竹哥「一晚爽吃3妹子」曬照閃瞎..老司機嗨炸
陳揮文道歉！挺韓脫口「民進黨夾去配」選後坦言：不太在乎高雄人
女星「劇組全表兄弟」！被送上大亨床..藝人男友超綠偷哭　3線
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

員工爆料加班出差沒領加班費　和碩：均依勞基法辦理

勞動部最新加班調查出爐　勞工平均每月加15.9小時

全台最美電塔亮相！台電首座創意電塔「蘇花改打卡新地標」

2020年第1季投資策略看過來　投資人掌握「股債各半」為上策

小英勝選財經篇／台股行情怎麼走　股市3大名師一次報你知

小英勝選財經篇／新台幣站穩29字頭　匯銀人士研判第一季持續強勢！

小英勝選財經篇／工商團體呼籲打造友善投資環境、勞團要求「兌現基本工資3萬承諾」

小英勝選財經篇／投資台灣政策繼續衝！　已吸引逾8千億元投資、創造7.1萬就業機會　

小英勝選財經篇／Google、臉書、微軟擴大在台投資　國發會分析外資看好台灣2大原因！

搶攻美麗商機！年前變身大作戰　立蕓國際生醫「一站式服務」一天全搞定

「有妹子照3餐陪聊」絕對是詐騙 阿Sir勸世：她們永遠都在洗澡啦

羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

超狂駕駛整路度估撞倒號誌燈桿「車內繼續睡」警傻眼：怎敢上路

韓國瑜布偶當板擦！教師已道歉　雄中澄清：下課時間「無關教學」

癢癢癢！蕁麻疹發作好難受...4穴道紓緩、中西合併改善攻略

韓國美容師神手改造！舒服到度估　炸毛博美秒趴下成「黑色小海獺」

吳怡農「90度鞠躬謝票」贏了氣度　國小嫩照流出...網：男大十八變！

1隻能殺26人！他旗津釣藍環章魚 大膽觸吸盤戳頭...友驚呼：超勇敢

囂張轎車「並排」堵公車叭不走 正義騎士爆氣怒吼：快滾啦！

員工爆料加班出差沒領加班費　和碩：均依勞基法辦理

勞動部最新加班調查出爐　勞工平均每月加15.9小時

全台最美電塔亮相！台電首座創意電塔「蘇花改打卡新地標」

2020年第1季投資策略看過來　投資人掌握「股債各半」為上策

小英勝選財經篇／台股行情怎麼走　股市3大名師一次報你知

小英勝選財經篇／新台幣站穩29字頭　匯銀人士研判第一季持續強勢！

小英勝選財經篇／工商團體呼籲打造友善投資環境、勞團要求「兌現基本工資3萬承諾」

小英勝選財經篇／投資台灣政策繼續衝！　已吸引逾8千億元投資、創造7.1萬就業機會　

小英勝選財經篇／Google、臉書、微軟擴大在台投資　國發會分析外資看好台灣2大原因！

搶攻美麗商機！年前變身大作戰　立蕓國際生醫「一站式服務」一天全搞定

華聞快遞／四川省去年外貿規模達6765.9 億元

迎合北京　傳教廷已內定親中派接任香港主教

10歲女童遭拖行數百公尺倒地！　媽媽報警才知「肇事司機是自己」

拿學生名字諧音取綽號！導師課堂狂笑　學生起鬨霸凌…被告竟扯：只是開玩笑

CBA／陳盈駿23分、8助攻　廣州絕殺青島終止15連敗

附爐子卻無抽油煙機！他嘆「套房格局各種怪」PO文取暖　網爆共鳴揭原因

快訊／陳菊卸任、蘇嘉全接總統府秘書長？總統府澄清：憑空杜撰

春節「走替代免堵氣」！善用台61線西濱快　完美避塞路線曝光

春節前後境外移入傳染病「近9成來自新南向國家」專家教你防範訣竅

蔡英文擺脫論文烏賊戰　LSE官網：稱「博士」恭賀連任

找大奶妹「幫種草莓」男出軌遭抓包　女友發火飆髒話：是不是跟別人XX

財經熱門新聞

和碩尾牙送特斯拉「菲籍員工抽中」

和碩尾牙最大獎送Tesla Model 3

日月光尾牙發1人一萬元大紅包

東森尾牙嗨翻上千人　2020集團挑戰380億

過年假期使用ATM　5大要點

台大、成大蟬聯企業最愛公立大學　私校排名翻轉由輔大重新奪冠

尋找發票千萬大獎2得主！幸運兒只花159元買漱口水、電話費619元

小英勝選財經篇／新台幣站穩29字頭　匯銀人士研判第一季持續強勢！

飯店龍頭晶華點出小英勝選關鍵　潘思亮：台灣開啟黃金十年

小英勝選財經篇／Google、臉書、微軟擴大在台投資　2大原因報你知

財訊快報／三檔租賃股低調穩賺

財訊快報／IC設計江山代有人才出

科技富豪日本偷情　老婆：我選擇放下

快訊／5G競標激戰27天1380.81億決標

更多熱門

相關新聞

雲海掀浪　霧商機也瀰漫

雲海掀浪　霧商機也瀰漫

2019年一線資料中心採購動能趨緩，反而二線市場需求興旺起來；5G商轉，AI人工智慧的需求起飛，2020年不但雲海又將掀浪，邊緣運算霧商機也可望逐漸瀰漫。

財訊快報／IC設計江山代有人才出

財訊快報／IC設計江山代有人才出

iPhone 12具備更強大的Face ID

iPhone 12具備更強大的Face ID

台5G飆出1,380億標金資費會怎麼算？

台5G飆出1,380億標金資費會怎麼算？

台星希望政府用標金協助5G佈建

台星希望政府用標金協助5G佈建

關鍵字：

先探投資週刊財訊快報5G手機

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝忻主持尾牙到一半「狠被斷麥關燈」！

16歲高中妹「下面爆3朵肉球花」！兇手竟是親哥哥

宋楚瑜得票太低　千萬保證金沒收

17歲少年捲紛爭　「指頭全斷」殘肢沿街拋！

阿伯吳怡農謝票落淚　本人回應了

秀智突PO懷孕照！網一看全傻了：OMG

即／罷韓第一階段達門檻！韓國瑜回應了

台南BMW「14個黑絲正妹」拜年！絕美照片曝光

《女兵》十七連哀戚送別李宣榕父親

浪貓躺路中！女勇敢撿起來被讚爆

21歲男刺殺國中班導！他浴血走回家門口倒地亡

泫雅「綁辮子頭」逛夜市被罵翻！

清純女星「劇組全是表兄弟」！

即／劉家昌宣布籌組「中國臺灣反共黨」

蔡英文人事布局曝　林飛帆將被重用

更多

最夯影音

更多
「有妹子照3餐陪聊」絕對是詐騙 阿Sir勸世：她們永遠都在洗澡啦

「有妹子照3餐陪聊」絕對是詐騙 阿Sir勸世：她們永遠都在洗澡啦
羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

超狂駕駛整路度估撞倒號誌燈桿「車內繼續睡」警傻眼：怎敢上路

超狂駕駛整路度估撞倒號誌燈桿「車內繼續睡」警傻眼：怎敢上路

韓國瑜布偶當板擦！教師已道歉　雄中澄清：下課時間「無關教學」

韓國瑜布偶當板擦！教師已道歉　雄中澄清：下課時間「無關教學」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面