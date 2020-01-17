年尾大掃除…他好奇問「最討人厭家事」！洗碗竟被猛點名：天冷最不愛

▲原PO問其他人覺得什麼家是最討人厭。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

農曆新年開始倒數，許多人家中開始大掃除，不過其實很多家事平常都會做。有網友就在PTT的WomenTalk板上問問題「討人厭的家事？」文中表示，不管夫妻也好、兄妹也罷，最討厭的家事或雜事，除了帶小孩以外，掃廁所或煮飯算不算第一，想知道大家心目中最討厭的家事是什麼，話題意外引發熱論。

這位網友文中表示，「年尾大掃除，想問一下，不管是夫妻也好，兄妹也好，最討厭的家事或是雜事，除了帶小孩以外，掃廁所或是煮飯算是第一嗎？還是拖地、洗碗之類的」，認為很多夫妻失和都是為了家事。

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▲許多人都點名洗碗很討厭。（示意圖／pixabay）

看到貼文後，網友紛紛留言，「我超愛衣服系列的家事欸哈哈！我討厭刷浴室」、「打掃地板最討厭」、「只要是家事都不愛」、「討厭追垃圾車丟垃圾跟被家人指揮做任何家事」、「最煩家事我個人排名：晾衣服、洗碗。倒垃圾最爽，丟一下就結束。」不過也有熱愛家事派的網友表示，「最喜歡做家事了」、「不會耶，我很喜歡維持家裡整潔。」

其中最多人提到的就是洗碗，「討厭洗碗」、「洗碗盤」、「天冷最討厭洗碗」、「超討厭洗碗。」另外，衣服系列也被不少網友點名，「最討厭衣服系列，包含摺晾跟收」、「只喜歡衣服的洗晾而已，討厭折衣服，所以買房就跟老公講好弄更衣室，衣服全用掛的」、「整理衣服很有成就感！可是不要叫我每天做XD。」

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