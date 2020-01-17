孫正義再度出手！　軟銀擬斥資近1.2兆參與印尼婆羅洲新首都開發計畫

▲軟銀執行長孫正義與印尼總統佐科維於雅加達會面。（圖／印尼總統秘書處新聞局）

記者謝仁傑／綜合報導

根據彭博報導，印尼內閣一名高階官員今（17）日表示，軟銀集團將投資印尼300～400億美元（約新台幣8979億～1.2兆元），開發一個新的印尼首都。

軟銀執行長兼創始人孫正義上周在雅加達會見了印尼總統佐科維（Joko Widodo），表示有興趣加入這個專案。也已經加入了該城市建設監督的指導委員會。

請繼續往下閱讀...

印尼將於今年晚些時候開始在婆羅洲島建設一座新首都，而孫正義也加入了渴望參與搬遷專案的全球投資者名單。

海洋投資事務部長盧胡特（Luhut Pandjaitan）在雅加達的新聞記者會上表示：「我將會在瑞士達沃斯和東京與孫正義會面，這件事總統將會在二月份作出決定。」

據印尼官方指出，新城市將擁有世界一流的教育機構、現代化的醫院、植物園和環保的交通系統。盧胡特透露，投資者有來自中國、中東和美國，均已表現出對開發這座城市的興趣。



＃ 變臉的速度比科技進展還快？就是她了！.....

►WeWork、Uber蒸發3兆元 孫正義：投資錯誤創造出怪物

►軟銀金援Wework計畫傳受阻 日本三大銀行不肯借900億...除非拿阿里巴巴26%股票抵押

►軟銀孫正義要打造日本版阿里巴巴！透過LINE及Yahoo日本合併 成為線上服務生態圈