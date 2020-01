《魔戒》作者托爾金之子95歲高齡辭世　畢生致力編輯出版父親作品

▲《魔戒》作者托爾金(J.R.R. Tolkien)的兒子克里斯多福.托爾金(Christopher Tolkien)辭世,享耆壽95歲。(圖/翻攝Twitter@TolkienSociety)

《魔戒》(Lord of the Rings)作者托爾金(J.R.R. Tolkien)的兒子克里斯多福.托爾金(Christopher Tolkien)於15日辭世,享耆壽95歲,此消息16日由托爾金學會證實。據了解,他是牛津大學講師,也是繪製出《魔戒》「中土世界」地圖的最大功臣,自從父親去世以後,畢生致力於編輯、出版爸爸留下的文學作品。

綜合《中央社》、法國《瓦爾早報》(Var-Matin) 報導,克里斯多福15日在法國東南部的德拉吉尼昂(Draguignan)辭世,享耆壽95歲。根據《紐約時報》,這項消息已經獲得家族成員克拉斯(Daniel Klass)證實。

托爾金學會(Tolkien Society)16日也證實此消息。主席甘納(Shaun Gunner)表示,「克里斯多福對於父親作品的投入,已經出版數十本書籍。他在牛津大學的學術研究,展現身為學者的能力。我們失去了一名巨匠(Titan),他將被哀悼與懷念。」學者菲米(Dimitra Fimi)說,「如果沒有克里斯多福的貢獻,將永遠不可能有今天的托爾金的作品研究。」

CNN報導,克里斯多福1924年11月21日生於英國里茲(Leeds),在牛津長大,二戰時於英國皇家空軍服役,駐紮南非。他之後成為牛津大學古英語、古冰島語的講師。父親於1973年去世以後,他著手編輯、出版爸爸留下的24部作品,包括1977年的《精靈寶鑽》(The Silmarillion)與2018年的《貢多林的殞落》(The Fall of Gondolin),最為人熟知的則是魔戒裡「中土世界」的詳細地圖,直到2018年仍在研究、編輯父親留下的手稿與文學遺產。

