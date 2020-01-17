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美副總統潘斯呼籲民主黨人倒戈 彈劾案挺川普無罪

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▲美國副總統潘斯說，美國不排除在太空使用核武。(圖／達志影像／美聯社)

美國副總統潘斯呼籲民主黨人的彈劾川普的審判中倒戈。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

美國副總統潘斯(Mike Pence)周四(16日)在《華爾街日報》發表文章，呼籲參議院的民主黨人在即將到來的彈劾審判中，讓川普開釋。

《國會山莊報》報導，潘斯在文章裡回顧了前總統安德魯․約韓遜(Andrew Johnson)tmo7 當年被彈劾的故事。他同時強調，當時的共和黨參議員艾德蒙․羅斯(Edmund G. Ross)決定叛黨，投票支持判約翰遜無罪。

潘斯說：「1868年5月16日審判時，他(羅斯)堅持自己的信念，反對黨內的立場，投票支持約翰遜無罪。他面臨社會的排斥和人身攻擊。儘管如此，他知道自己是對的。」

潘斯在文章中把針對約翰遜的彈劾案和針對川普的彈劾案拿來作比較，呼籲民主黨人應該像羅斯一樣反對本身所屬的政黨，以同樣的舉動支持判川普無罪。

潘斯同時暗示：這樣的舉動值得提名「約翰․甘迺迪圖書館基金會」的年度「甘迺迪勇氣獎」。潘斯說：「甘迺迪所提的『真正的勇氣』，是參議院的民主黨人願意站出來，拒絕民主黨掌控的眾議院通過的黨派彈劾。」

這篇專欄文章發表的同一天，針對川普的彈劾條款被正式提交給參議院，參議院也正式開始了對川普的審判。共和黨人和民主黨人一直在爭論審判的條款、是否傳喚證人，同時觀察哪些黨員可能會倒戈。

審判的結果其實早已擺在眼前。因為罷免總統需要三分之二的票數支持，而參院由共和黨掌控，這意味著需要有20名共和黨參議員「叛黨」才能通過。當然，這也並不表示審判本身一定不會出現峰迴路轉的變化或意外。

潘斯曾多次抨擊整個彈劾川普的過程。去年12月，眾議院通過這兩項彈劾條款時，潘斯即表示這是對密西根州眾多川普支持者的「羞辱」。

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