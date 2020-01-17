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網諷美中貿易談判太讓步　胡錫進反擊：換你是代表怎麼談？

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▲美國總統川普與中國國務院副總理劉鶴，在白宮進行中美第一階段經貿協定簽署儀式。（圖／翻攝自Facebook／The White House）

實習記者羅明輝／綜合報導

美中15日簽署第一階段貿易協議，儘管中國國務院副總理劉鶴受訪時表示雙方實現「互利共贏」，這次協議完全建立在兩國平等與互相尊重的基礎上，不少中國網友卻認為「中國作出的退讓過多。」對此，黨媒《環球時報》總編輯胡錫進16日2度在微博發文回擊，反問直疑者「如果是你代表中國談判，你會怎麼談？」

胡錫進16日下午4點首先發文提到，「那些嘲笑『中國輸得不像大國了』的人需要學學佩洛西（Nancy Pelosi，眾院議長）、舒默（Chuck Schumer，參院民主黨領袖）、拜登（Joe Biden，美國前副總統）攻擊川普『美國屈服了』的調調，國內那些在這場貿易戰中隨時論證中國做錯了的人，和美國那些事事嗆特朗普的人比起來，還是有些嫩啊」。

「第一階大規模增加從美進口，只要是美國提供的產品，中國的確需要，這有什麼不好嗎？」他說到，「中國對美貿易順差大，把賺的錢再買成美國國債，讓美國人花，這好嗎？當然，如果美國就是提供不了中國需要的產品，那麼什麼樣的協議都沒用。所以，履行協議也是對美國供貨能力的考驗。協議規定雙方對此保持密切溝通協調。」

胡錫進強調，封閉和保守對中國有綜合風險，對外越開放，就越能倒逼中國的改革，所以他真的不認為中國輸了，「或許歷史的某一天再回頭看這場貿易戰，我們會有比今天更加豁達的感受」。

▲ 川普與劉鶴在白宮東廳進行貿易協議簽署儀式。（圖／翻攝自The White House ）

針對有人困惑「那中國還打什麼貿易戰，當初接受美國的全部條件不就行了」，胡錫進痛批，「這種話幼稚得可悲」。他說明，中國與美國對打的22個月中，不僅成功拿掉了美國的很多要求，也讓美國人確信了中國同樣是不好惹的。無論歐盟還是日本，誰都沒有勇氣和能力與美國進行如此的較量。

胡錫進指出，在兩國簽下第一階段貿易協議的時候，美國知道得到中國一些讓步是多麼不容易，意味著他們要使出多大力氣，承受多少經濟和政治上的風險。要再對中國施加高壓，甚至要挑起更大的衝突，就要先長吸一口氣，多盤算幾遍，「我們自己沒想爭著當大國，但做到了世界第二，你能藏得住自己的大嗎？中國作為大國，必須贏得美國這樣的尊重。」

胡錫進隨後又在晚間7點再度發文，他指出，中國代表團與美國代表團談了13輪，「世界上有什麼談判談了這麼久？如果其中一方碾壓另一方的談判，會是這樣的情況？而且是美國兩大要員與中國的一個代表談，但如果有誰懷疑中方的尊嚴，硬說達成協議是中國單方面上趕的事，是否有點太缺心眼了呢？」

「如果你代表中國談判，你會怎麼談」，他反問那些對貿易協議結果有異議的人，「我推測如果讓他們上陣，大概有兩種可能。一種是一見美國人就跪了，對方怎麼說就怎麼是。還有一種是拍案而起，我TM不跟你談了」。

▼ 胡錫進在微博反問網友，「如果是你代表中國談判，你會怎麼談？」 。（圖／翻攝自胡錫進微博）

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