永慶房產集團嘉南區聯合尾牙　慶祝聯賣推升業績成長5成！

▲台南市長黃偉哲(中)，與永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀(右七)一同祝賀嘉南區永慶加盟三品牌創下業績成長5成的佳績。

圖、文／永慶房產集團提供

永慶房產集團2019年績效大爆發，10場尾牙宴一路慶祝，昨(1/16)慶功熱力延燒到台南永康，席開近百桌，宴請嘉南區永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產的員工與眷屬，慶祝年業績成長5成！台南市長黃偉哲更親臨現場，與永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀一同祝賀菁英們的好成績！

尾牙一開場就由知名「御善喬國際舞團」帶來的熱情舞蹈，瞬間引爆熱鬧氣氛；華麗舞姿，搭配超嗨的音樂與燈光秀，觸動全場觀眾聽覺與視覺，尖叫聲不斷！

請繼續往下閱讀...

▲嘉南區尾牙現場邀請到啦啦隊表演，為嘉南區2019年亮眼的成績喝采！

168份禮 Gogoro、東京來回機票、iPhone11 讓員工一路發！

嘉南區經管會更準備近百萬元的好禮，除了環保的gogoro、夢幻3C新品的iPhone11、最實用的Dyson空氣清淨機、電視、任天堂Switch，還有東京來回機票等多項好禮！永慶不動產嘉南區經管會會長呂啟綸分享：「特別準備了『168』份獎品，希望幸運數字讓所有同仁業績『一路發』！」

為了增加趣味性與獎項，現場還安排限時喝果汁、走天堂路等趣味競賽，優勝者可獲得現金紅包！為了拚紅包，大家忍痛走天堂路的模樣，讓現場笑聲不斷，掀起另一波高潮！

▲永慶加盟三品牌嘉南區尾牙，近千位嘉南區菁英與其家屬同歡。

聯賣助攻！業績成長5成

2019年嘉南區永慶加盟三品牌績效表現持續攀升！更以深度聯賣助攻業績，「聯賣業績」成長近3成，帶動整體業績成長5成！台慶不動產嘉南區經管會會長周俊良分享致勝關鍵：「嘉南區三品牌透過共同舉辦公益活動、聯合尾牙、區域頒獎典禮等活動，促進夥伴間的互動與交流，凝聚向心力與信任感，培養出區域深度聯賣、合作共戰的最佳默契！」

除了專注客戶服務外，嘉南區加盟三品牌更積極參與在地公益活動！台南有巢氏房屋發起淨灘活動、中秋節時也協助公益團體製作月餅、更化身聖誕老人送聖誕禮物給育幼院孩童！永慶不動產則舉辦「永慶獻愛心，你委託(專任) /成交-我捐款」活動，替成交客戶捐出小額善款給創世基金會。有巢氏房屋嘉南區經管會會長黃至弘表示：「嘉南區三品牌不僅提供專業的房仲服務，更給予在地弱勢團體必要的支持與陪伴，號召同仁加入志工行列，為回饋鄉里盡份心力，讓社會更加美好、更有愛！

永慶尾牙季1/20將接棒給高雄的有巢氏房屋與桃區加盟三品牌，最終場將席開500桌，於1/22在台北南港展覽館舉辦。

延伸閱讀：

房仲第一品牌永慶房產集團 穩居21縣市市佔第一

房仲第一品牌永慶房產集團 明年目標2天開1家店

永慶提供透明成交行情 看得到門牌才是真實價登錄！

永慶加盟三品牌屏東聯合尾牙 慶市占達4成房仲第一

