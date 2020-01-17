屋況好不好？房客記得要求「一開二關」　看清楚房子的素顏

▲租屋眉角多，尤其在看房時，首要是看清楚房子的「原貌」。（圖／ETtoday資料照）

精選書摘

作者／蔡志雄

摘自／《租事順利：從挑屋、簽約到和平分手，房東與房客都要懂的租屋金律》

有人說買房子是三宅一生，住了三間房子一輩子就過了，雖然租房子可以每年換一間不同的房子住，比較自由，但是還是要好好挑選承租的房子，要不然住得不舒服，一年也是很漫長的。

房客喜歡什麼樣的房子？當然要燈光美、氣氛佳。

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但是房子各有不同的條件，例如可能不是邊間而是暗房，或者西曬整個房子熱得要死，或是窗戶正對著北方，冬天冷風呼呼的吹。

而房東要讓每間房子感覺明亮又舒適其實很簡單，善用工具就搞定了。

多加幾盞燈再把電燈通通打開，室內就會非常明亮讓人忘記是暗房；打開冷氣吹一吹整個房間清涼無比，怎麼還會感覺是西曬；再怎麼大的風，窗戶一關，就通通被擋在外面，誰還會知道外頭北風正呼呼的吹。

所以假如跟房東約9點帶看，房東要幾點到？8點55分，錯了！專業的房東8點半就會到了。提早半小時到現場不會太早了嗎？不會，這樣才有時間好好幫房子しあげ（日文，修飾）一下，關上窗戶，打開冷氣，把電燈通通打開，這樣等到房客來看屋的時候，自然就是燈光美、氣氛佳、超涼爽、透心涼的狀態。

這樣一來，房客看到的就不是素顏的房子，而是房東精心打扮化妝的房子。你應該看過網路上美女卸妝那一類的影片，卸妝前是傾國傾城，國色天香，卸完妝以後真的變成「沉魚落雁」，因為把魚跟雁嚇到都掉下來了，有時候根本已經不是叫做美化，而是詐欺了對不對？

所以啊，房客租房子要看到房子素顏的樣子。

杜德偉不是唱了一首歌「脫掉」，歌詞裡的「面具脫掉 脫掉 龜毛脫掉 脫掉 通通脫掉 脫掉」要改成，「冷氣關掉 關掉 電燈關掉 關掉」，還要記得把窗戶打開，現場體驗一下房子的自然通風，還有採光是否明亮，才不會被房東美化的手法給欺瞞了。

當然不是說有些缺點的房子通通不能租，而是不要被房東看屋時利用包裝的手法欺瞞租貴了，如果房客發現房子是暗房、西曬，或者冬天有東北季風直吹這些缺點，至少可以拿來跟房東殺價，用比較合理的租金租到房子。

另外，有些房子白天看起來很安靜，到了晚上卻是越夜越美麗，原來是附近開了卡拉OK店，所以找房子不只要挑房子本身，連周邊環境也要特別注意，通常這樣的房子房東會約白天帶看，房客可要張大眼睛，仔細看看附近是不是有特別醒目的招牌。至於有些房子則是剛好相反，晚上安安靜靜，睡了一覺起來突然發現好像住在菜市場，其實沒有錯，的確是菜市場，而且是早市，因為晚上已經收攤了所以很安靜。像這類白天夜晚大不同的房子其實也不少，有些是早市，有些是夜市，所以如果時間允許的話，應該白天看一趟，晚上看一趟，沒時間的話，至少也要用網路好好做功課，查詢一下周邊的資訊，以免誤上賊船。

如果有社區布告欄那也是要特別觀察的地方，如果上頭張貼公告，提醒各位住戶注意地板淺薄，勿讓小孩在家中來回奔跑，那代表的是隔音很差，還有的寫著晚上十點過後請勿唱卡拉OK，那代表鄰居中可能有歌王歌后，平常不喜歡聽別人唱歌喜愛安靜的人就要注意了。

房東附的家電可以每一樣打開測試功能是否正常，家具也要試躺適坐看是否舒適，以及有無故障。發現有問題，應該要當場跟房東反映，並且在租約中特別註記損壞狀況，並要求房東修復，以免日後產生糾紛。

瓦斯熱水器也要特別注意，如果是安裝在室內或密閉空間，必須是強制排氣型熱水器，也就是有裝設排氣管會自動將廢氣排至戶外，以免發生一氧化碳中毒。

★本圖、文經三民書局授權，摘自《租事順利：從挑屋、簽約到和平分手，房東與房客都要懂的租屋金律》

★作者蔡志雄，政大法律系畢業，律師高考及格，不動產經紀人考試全國第二名，租賃住宅管理人員，106年新北市優秀社會青年，Yahoo奇摩房地產、鉅亨網專欄作家，開設「RED612揪安心租賃管理公司」。現任：中華民國律師公會全國聯合會監事、基隆律師公會常務監事、中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會理事、台北市租賃住宅服務商業同業公會理事

