　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

屋況好不好？房客記得要求「一開二關」　看清楚房子的素顏

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼看房子。（圖／ETtoday資料照）

▲租屋眉角多，尤其在看房時，首要是看清楚房子的「原貌」。（圖／ETtoday資料照）

精選書摘
作者／蔡志雄
摘自／《租事順利：從挑屋、簽約到和平分手，房東與房客都要懂的租屋金律》

有人說買房子是三宅一生，住了三間房子一輩子就過了，雖然租房子可以每年換一間不同的房子住，比較自由，但是還是要好好挑選承租的房子，要不然住得不舒服，一年也是很漫長的。

房客喜歡什麼樣的房子？當然要燈光美、氣氛佳。

請繼續往下閱讀...

但是房子各有不同的條件，例如可能不是邊間而是暗房，或者西曬整個房子熱得要死，或是窗戶正對著北方，冬天冷風呼呼的吹。

而房東要讓每間房子感覺明亮又舒適其實很簡單，善用工具就搞定了。

多加幾盞燈再把電燈通通打開，室內就會非常明亮讓人忘記是暗房；打開冷氣吹一吹整個房間清涼無比，怎麼還會感覺是西曬；再怎麼大的風，窗戶一關，就通通被擋在外面，誰還會知道外頭北風正呼呼的吹。

所以假如跟房東約9點帶看，房東要幾點到？8點55分，錯了！專業的房東8點半就會到了。提早半小時到現場不會太早了嗎？不會，這樣才有時間好好幫房子しあげ（日文，修飾）一下，關上窗戶，打開冷氣，把電燈通通打開，這樣等到房客來看屋的時候，自然就是燈光美、氣氛佳、超涼爽、透心涼的狀態。

這樣一來，房客看到的就不是素顏的房子，而是房東精心打扮化妝的房子。你應該看過網路上美女卸妝那一類的影片，卸妝前是傾國傾城，國色天香，卸完妝以後真的變成「沉魚落雁」，因為把魚跟雁嚇到都掉下來了，有時候根本已經不是叫做美化，而是詐欺了對不對？

所以啊，房客租房子要看到房子素顏的樣子。

杜德偉不是唱了一首歌「脫掉」，歌詞裡的「面具脫掉 脫掉 龜毛脫掉 脫掉 通通脫掉 脫掉」要改成，「冷氣關掉 關掉 電燈關掉 關掉」，還要記得把窗戶打開，現場體驗一下房子的自然通風，還有採光是否明亮，才不會被房東美化的手法給欺瞞了。

當然不是說有些缺點的房子通通不能租，而是不要被房東看屋時利用包裝的手法欺瞞租貴了，如果房客發現房子是暗房、西曬，或者冬天有東北季風直吹這些缺點，至少可以拿來跟房東殺價，用比較合理的租金租到房子。

另外，有些房子白天看起來很安靜，到了晚上卻是越夜越美麗，原來是附近開了卡拉OK店，所以找房子不只要挑房子本身，連周邊環境也要特別注意，通常這樣的房子房東會約白天帶看，房客可要張大眼睛，仔細看看附近是不是有特別醒目的招牌。至於有些房子則是剛好相反，晚上安安靜靜，睡了一覺起來突然發現好像住在菜市場，其實沒有錯，的確是菜市場，而且是早市，因為晚上已經收攤了所以很安靜。像這類白天夜晚大不同的房子其實也不少，有些是早市，有些是夜市，所以如果時間允許的話，應該白天看一趟，晚上看一趟，沒時間的話，至少也要用網路好好做功課，查詢一下周邊的資訊，以免誤上賊船。

如果有社區布告欄那也是要特別觀察的地方，如果上頭張貼公告，提醒各位住戶注意地板淺薄，勿讓小孩在家中來回奔跑，那代表的是隔音很差，還有的寫著晚上十點過後請勿唱卡拉OK，那代表鄰居中可能有歌王歌后，平常不喜歡聽別人唱歌喜愛安靜的人就要注意了。

房東附的家電可以每一樣打開測試功能是否正常，家具也要試躺適坐看是否舒適，以及有無故障。發現有問題，應該要當場跟房東反映，並且在租約中特別註記損壞狀況，並要求房東修復，以免日後產生糾紛。

瓦斯熱水器也要特別注意，如果是安裝在室內或密閉空間，必須是強制排氣型熱水器，也就是有裝設排氣管會自動將廢氣排至戶外，以免發生一氧化碳中毒。

《租事順利：從挑屋、簽約到和平分手，房東與房客都要懂的租屋金律》（圖／三民書局提供）

★本圖、文經三民書局授權，摘自《租事順利：從挑屋、簽約到和平分手，房東與房客都要懂的租屋金律》

★作者蔡志雄，政大法律系畢業，律師高考及格，不動產經紀人考試全國第二名，租賃住宅管理人員，106年新北市優秀社會青年，Yahoo奇摩房地產、鉅亨網專欄作家，開設「RED612揪安心租賃管理公司」。現任：中華民國律師公會全國聯合會監事、基隆律師公會常務監事、中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會理事、台北市租賃住宅服務商業同業公會理事
 

ET快訊
媽心急約相親！新竹哥「一晚爽吃3妹子」曬照閃瞎..老司機嗨炸
陳揮文道歉！挺韓脫口「民進黨夾去配」選後坦言：不太在乎高雄人
女星「劇組全表兄弟」！被送上大亨床..藝人男友超綠偷哭　3線
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

春節「走替代免堵氣」！善用台61線西濱快　完美避塞路線曝光

太魯閣誤撞電線致車窗碎裂！1570人受影響⋯台鐵發「礦泉水」致歉

快訊／竹苗發低溫特報！今晨超冷⋯新北、桃園低溫跌破10°C

破三大紀錄！基隆港「客運量109萬人」創新高　今年再迎10艘郵輪首航

媽心急約相親！新竹哥「一晚爽吃3妹子」曬照閃瞎　老司機嗨炸：第2個好兇

官方激推春節國道好走密技　快記好返鄉、返工「不塞車時段」

屏東觀世音花燈飄仙氣！　網PO一張「電爆高雄對比圖」：沒比較就沒傷害

4縣市可能不到10℃！今晨最低溫在新北　一圖看「大掃除、辦年貨」好時辰

萬巒豬腳宅配爆開噴醬！她氣炸打電話...客服竟回「賠你醬包」

狂醫行醫30年固定捐半薪「累積近億」…睡4小時澎湖跳島義診

「有妹子照3餐陪聊」絕對是詐騙 阿Sir勸世：她們永遠都在洗澡啦

羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

超狂駕駛整路度估撞倒號誌燈桿「車內繼續睡」警傻眼：怎敢上路

韓國瑜布偶當板擦！教師已道歉　雄中澄清：下課時間「無關教學」

癢癢癢！蕁麻疹發作好難受...4穴道紓緩、中西合併改善攻略

韓國美容師神手改造！舒服到度估　炸毛博美秒趴下成「黑色小海獺」

吳怡農「90度鞠躬謝票」贏了氣度　國小嫩照流出...網：男大十八變！

1隻能殺26人！他旗津釣藍環章魚 大膽觸吸盤戳頭...友驚呼：超勇敢

囂張轎車「並排」堵公車叭不走 正義騎士爆氣怒吼：快滾啦！

春節「走替代免堵氣」！善用台61線西濱快　完美避塞路線曝光

太魯閣誤撞電線致車窗碎裂！1570人受影響⋯台鐵發「礦泉水」致歉

快訊／竹苗發低溫特報！今晨超冷⋯新北、桃園低溫跌破10°C

破三大紀錄！基隆港「客運量109萬人」創新高　今年再迎10艘郵輪首航

媽心急約相親！新竹哥「一晚爽吃3妹子」曬照閃瞎　老司機嗨炸：第2個好兇

官方激推春節國道好走密技　快記好返鄉、返工「不塞車時段」

屏東觀世音花燈飄仙氣！　網PO一張「電爆高雄對比圖」：沒比較就沒傷害

4縣市可能不到10℃！今晨最低溫在新北　一圖看「大掃除、辦年貨」好時辰

萬巒豬腳宅配爆開噴醬！她氣炸打電話...客服竟回「賠你醬包」

狂醫行醫30年固定捐半薪「累積近億」…睡4小時澎湖跳島義診

拿學生名字諧音取綽號！導師課堂狂笑　學生起鬨霸凌…被告竟扯：只是開玩笑

CBA／陳盈駿23分、8助攻　廣州絕殺青島終止15連敗

附爐子卻無抽油煙機！他嘆「套房格局各種怪」PO文取暖　網爆共鳴揭原因

快訊／陳菊卸任、蘇嘉全接總統府秘書長？總統府澄清：憑空杜撰

春節「走替代免堵氣」！善用台61線西濱快　完美避塞路線曝光

春節前後境外移入傳染病「近9成來自新南向國家」專家教你防範訣竅

蔡英文擺脫論文烏賊戰　LSE官網：稱「博士」恭賀連任

「超肥冬瓜糖」爬廚房！他崩潰殺不完　網曝幼蟲真面目：沒頭還蠕動

蘇貞昌談罷韓：選舉罷免是人民權利！政府會妥善因應

不是海象是頭目！　IS最高領袖重達130kg　逮捕後…塞卡車後座運走

找大奶妹「幫種草莓」男出軌遭抓包　女友發火飆髒話：是不是跟別人XX

生活熱門新聞

屏東觀世音花燈電爆高雄　網笑翻

低溫＋大雨10°C急凍2天　春節再變天

狂醫30年固定捐半薪　睡4小時澎湖義診

冷氣團最冷時刻到！4縣市10度↓低溫特報

同事請客…他爽點270元！網轟：很不會做人

北大新宿舍　校方發聲明回應

媽約相親！兒「一晚爽吃3妹」曬照閃瞎

4縣市低溫特報　一圖看「大掃除、辦年貨」好時辰

勇者試喝「5毒蛇酒」：沒掛急診硬整天

萬巒豬腳宅配爆開　客服竟回：賠你醬包

喝骨仔肉湯「吃到牙齒」！網解答：很正常

2歲↓幼童強制坐後向式安全座椅

男友家吃飯！一個衛生習慣卻被準婆婆碎念

烘爐地看夜景！妹子頭暈一開口　他衝下山：不追了

更多熱門

相關新聞

套房租屋限女！　法律哥嘆「性別不平等」

套房租屋限女！　法律哥嘆「性別不平等」

很多租屋網上的分租套房、雅房都會「限女」，通常房東會以安全為由限制房客性別。一名就讀法律系的網友表示，大家會提倡職場上不該有性別歧視，重點在於能力並非男性或女性，「那麼，為什麼租屋就可以限女呢？」這在某種程度上也算是性別不平等，但這已經成為租屋市場見怪不怪的普遍現象。

長輩0金源催買房　新北哥一算利息嚇傻

長輩0金源催買房　新北哥一算利息嚇傻

書摘／38歲女教師想改變政治狂粉婆婆

書摘／38歲女教師想改變政治狂粉婆婆

霸佔旅館房4個月！大媽造出「一片垃圾海」

霸佔旅館房4個月！大媽造出「一片垃圾海」

12星座1月運勢　寶瓶座發大財

12星座1月運勢　寶瓶座發大財

關鍵字：

書摘租房看房看屋挑屋房客

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝忻主持尾牙到一半「狠被斷麥關燈」！

16歲高中妹「下面爆3朵肉球花」！兇手竟是親哥哥

宋楚瑜得票太低　千萬保證金沒收

17歲少年捲紛爭　「指頭全斷」殘肢沿街拋！

阿伯吳怡農謝票落淚　本人回應了

秀智突PO懷孕照！網一看全傻了：OMG

即／罷韓第一階段達門檻！韓國瑜回應了

台南BMW「14個黑絲正妹」拜年！絕美照片曝光

《女兵》十七連哀戚送別李宣榕父親

浪貓躺路中！女勇敢撿起來被讚爆

21歲男刺殺國中班導！他浴血走回家門口倒地亡

泫雅「綁辮子頭」逛夜市被罵翻！

清純女星「劇組全是表兄弟」！

即／劉家昌宣布籌組「中國臺灣反共黨」

蔡英文人事布局曝　林飛帆將被重用

更多

最夯影音

更多
「有妹子照3餐陪聊」絕對是詐騙 阿Sir勸世：她們永遠都在洗澡啦

「有妹子照3餐陪聊」絕對是詐騙 阿Sir勸世：她們永遠都在洗澡啦
羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

超狂駕駛整路度估撞倒號誌燈桿「車內繼續睡」警傻眼：怎敢上路

超狂駕駛整路度估撞倒號誌燈桿「車內繼續睡」警傻眼：怎敢上路

韓國瑜布偶當板擦！教師已道歉　雄中澄清：下課時間「無關教學」

韓國瑜布偶當板擦！教師已道歉　雄中澄清：下課時間「無關教學」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面