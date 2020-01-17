Gucci四月進駐遠東SOGO百貨　黃晴雯：精品五大天王齊聚挹注營運可期

▲遠東SOGO百貨董事長黃晴雯(圖中)表示，精品品牌GUCCI預計於四月進駐復興館，屆時法國名牌五大天王齊聚，挹注營運可期。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

邁入秋冬消費旺季，零售百貨業擘劃來年展望。遠東SOGO百貨董事長黃晴雯表示，SOGO透過六大社群經營分眾客群有成，精品去年成長性佳，並宣佈GUCCI預計於四月進駐復興館，屆時精品名牌五大天王齊聚，挹注營運可期。

遠東SOGO百貨去年周年慶檔期，精品業成長表現亮眼，推升復興館營收表現躍進，「台灣能聚集法國四大天王的就是復興館，今年四月還要再迎來GUCCI，屆時全球精品產值最高的五大品牌，將全部齊聚到復興館。」黃晴雯說。

請繼續往下閱讀...

為了力抗電商吸客，遠東SOGO百貨內部成立六大社群，依據顧客消費力進行分眾經營，從頂級會員的VVIP Club、主力顧客的VIP Club到針對親子客群成立的ThanQ Club等社群，透過發送專屬優惠電子報、邀請會員參加體驗活動與購物服務，成功發揮「圈粉」效應。

針對今年展店規劃，遠東SOGO百貨表示，兩岸均有拓點計劃，大陸市場因近年實體賣場過剩，內部持續進行資產減損、門店調整等財務面整理，目前並在重慶洽談新點，預估大陸業務在財務上將有亮麗成果出現。

台灣市場方面，遠東SOGO百貨也在桃園進行商圈評估，隨著台灣各地商圈新陳代謝，內部亦有展店規劃，今年整體營收目標訂在成長2%，要以有溫度、服務至上的體驗經濟，求新求變搶攻消費者的心佔率。