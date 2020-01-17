封關前夕觀望氣氛濃　台股收盤上漲23點在收12,090點

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

來到春節封關前的倒數第二個交易日，市場觀望氣氛濃厚，台股今（17）日多在平盤上震盪，盤中一度收復12,100點關卡又回落。雖台積電仍為走跌，但有鴻海接棒撐盤，終場指數上漲23點或0.19%，收在12,090點、成交量1312.67億元。

台積電（2330）未受昨日法說會利多消息激勵，持續受到賣單調節，終場以333元作收、下跌0.45%；股王大立光（3008）跌破5000元大關，收在4985元、下跌0.6%。

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另一方面，鴻海（2317）昨日公告與飛雅特克萊斯勒汽車（BIT：FCA）設立合資企業，將專注開發及生產純電動汽車，並經營車聯網業務。鴻海股價在連日壓抑之後反彈走高，今日收盤在92.3元、上漲2.56%。

類股表現中，資訊服務、其他電子、汽車類股漲幅逾1%，電腦週邊、金融以及塑膠、水泥、油電燃氣等傳產股收紅；半導體類股下跌0.41%，玻璃、電器電纜、百貨、航運、鋼鐵等類股收小跌。

國泰證期顧問處分析師簡伯儀協理指出，在封關前夕，投資人維持觀望態度，加上台積電法說雖然釋出利多，但市場沒有明顯反應，股價呈現震盪走勢。但目前來看，大盤仍維持在月線之上，整體仍是多頭強勢格局。

針對近期操作建議，簡伯儀指出，封關前夕仍有不確定性，不建議過度追價，短線要操作可以留意遊戲、旅遊、交通、食品等，而這些都是與春節行情相關的題材，也是過往在封關前會漲的族群。