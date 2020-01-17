台裔楊安澤妻子爆「懷孕7個月遭醫性侵」　不戴手套強行檢查

▲楊安澤與妻子盧艾玲感情甜蜜。（圖／翻攝自推特／Andrew Yang）



記者丁維瑀／綜合報導

美國民主黨台裔候選人楊安澤（Andrew Yang）的妻子盧艾玲（Evelyn Yang）向CNN揭露，2012年初她懷上第一個孩子，原以為邁入幸福人生，卻遭知名的婦產科醫師性侵。很長一段時間，她總是責備自己，也不敢告訴任何人，直到近日才終於鼓起勇氣發聲。

雖然楊安澤的民調未達標，無緣民主黨第7輪的總統初選辯論，他仍是成功吸引大批支持者。CNN於17日登出獨家報導指出，盧艾玲讀著一封又一封寄給她老公的信，有名女子寫道，受到楊安澤的影響，決定向一名公司的投資者提出性侵指控。

▲得知老婆的創傷，楊安澤相當心疼。（圖／翻攝自推特／Andrew Yang）



看見別人勇敢發聲，啟發了盧艾玲，她還表示，每當與老公談論兒子的自閉症時，支持者都會給予熱烈反應，這讓她感受到力量，決定說出自己的#MeToo創傷。

回到2012年初，盧艾玲懷上第一個孩子，她找上一名聲譽良好的婦產科醫師海登（Robert Hadden），起初，她沒有感受到任何異狀，但幾個月過後，對方開始詢問不洽當的問題，像是她與老公的性行為。

如今回想起來，盧艾玲認為醫師不斷逼迫她回答有關性的問題，然而，她只想著生下健康的孩子，並沒有要另尋其他醫師，她試圖說服自己，沒有什麼大不了，「我想我只需要相信他。」

懷孕7個月時，盧艾玲當時待在檢查室，她穿好衣服準備離開，不過醫師隨後告訴她，她可能需要剖腹產，「他把我拉到他的身邊，脫下我的衣服，以沒有戴手套的方式檢查我的體內。」

「我知道這是錯的，我知道我被侵犯了。」當下，盧艾玲腦中有許多想法，她想像自己對著醫師大罵，但她只是僵在原地，試著盯著牆壁某個地方，等待這一切結束，她最後離開診間，再也沒有回來。

▲楊安澤此前角逐民主黨總統參選人提名。（圖／路透）



海登的律師否認盧艾玲的指控，也拒絕接受CNN的採訪。盧艾玲表示，事件發生後，她經常責怪自己，直到很久以後，才意識到自己受到性侵，她沒有告訴老公此事，也隱瞞家人，「因為我不想讓他們失望。」

兒子出生後，盧艾玲收到一封郵件，指出海登已經離職，她搜尋對方的名字，發現有其他女子也提出類似的指控，「在那瞬間，所有都停下來了，我知道我不孤單」、「那不是我造成的，他（醫師）是一名連續的獵食者，選擇我作為他的獵物」。

最後，盧艾玲告訴楊安澤此事，對方一聽到就哭了出來。楊安澤覺得很有罪惡感，而在16日的聲明中，他表示每當想起這件事，就感到心碎。他只希望，老婆的經歷能夠給予其他人力量，「我們的機構必須做出更多，來保護與回應女性。」

►門檻高！楊安澤民調未達標 民主黨第7輪初選辯論「全是白人」

►總是被忽略！楊安澤成民主黨辯論唯一「有色人種」 坦言：種族影響參選