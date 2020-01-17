2000萬超級紅包百萬得主出爐　新店男挑女友生日號碼幸運刮中100萬

▲台彩推出「2000萬超級紅包」總獎金逾74億元，也是歷年刮刮樂單期遊戲總獎金最高的一款。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台彩今年推出一系列新春刮刮樂，其中「2000萬超級紅包」上市不久就有一名幸運兒刮出三獎100萬元。台彩今（17）日透露，新北市新店區有位年約30歲的年輕人，用他女友的生日號碼「6」買「2000萬超級紅包」刮刮樂，幸運刮中100萬元。

台彩表示，根據新北市新店區「吉優彩券行」通報，一名年約30幾歲的年輕人平時都有固定買刮刮樂的習慣，挑選刮刮樂的方式是每天早上他都會設定幾個「幸運號碼」。

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台彩指出，若在投注站有看到恰巧是「幸運號碼」的彩券就會買來刮，刮出大獎當天他設定的就是女友的生日「6」，想不到果真讓他幸運刮出「2,000萬超級紅包」的三獎100萬元。

2019年春節前台彩發行的「2000萬超級紅包」，首創「200萬元加賓士車」獎項，市場上供不應求，今年再度推出該款刮刮樂，發行金額從去年的80億元增加到100億元，總獎金逾74億元，也是歷年刮刮樂單期遊戲總獎金最高的一款。

「2000萬超級紅包」刮刮樂每張售價2000元，有3個頭獎2000萬元，二獎「200萬元加賓士車」共有7個，三獎100萬元則增加至400個，比去年發行多100個，整體來看，總中獎率69.33%，深受彩迷喜愛。