男屍死在垃圾堆！　警破門「流出大量腐爛垃圾」嚇壞...5小時才清完

▲男子的家慘成垃圾屋。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名63歲男子近來被人發現陳屍在家中，然而警方要前往他家調查時，一打開門裡面竟然湧出大量垃圾，導致他們難以進入調查，最後只好請專業清潔隊員前來處理，花費了5個小時才終於清理乾淨，最後順利移走遺體。

獨居伯明罕市(Birmingham)埃丁頓(Erdington)的63歲男子佩蒂特(James Pettit)，因為鄰居好多天沒見到人影，擔心會有不測報警。警方14日下午到場時，意外發現佩蒂特的家是可怕垃圾屋，門一打開便有大量腐臭的垃圾傾瀉出來，他們試著爬到裡面，好不容易在垃圾堆中發現佩蒂特遺體，擔心貿然帶走的話會引發危險，最後只好請專業清潔團隊幫忙。

在清潔隊員5小時的努力之下，警方總算順利移出佩蒂特遺體，西米德蘭茲郡(West Midlands)警局發言人表示，「不幸的是，我們發現一名男子遺體，死亡目前沒有發現可疑之處」，初步調查發現，佩蒂特是死於8日晚上，正在進行驗屍以查明死因。

鄰居表示，之前曾是國家電力公司員工的佩蒂特，收入十分優渥，居住在事發大樓長達40年，雖然家中是垃圾屋，在外穿著卻十分得宜，還曾被人目睹坐進一台賓利跑車，「很奇怪，他家是那個樣子，卻會特地把衣服送去乾洗」、「25年前我進過他家，當時垃圾已經堆到沒有移動的空間了，後來情況只有變得更嚴重。」