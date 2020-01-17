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中年危機有依據！研究：47歲是「最不幸福」的年紀　窮國富國都一樣

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▲▼中年.中年危機,沮喪,憂鬱。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲研究指出47歲是最不快樂的年紀。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張方瑀／綜合報導

人到了中年，常常為了工作、家庭而感到焦慮，甚至是沮喪憂鬱，而一項新的研究發現，這種「中年危機」在世界各國都很普遍，而平均在47歲會進入不快樂的高峰。除了生理、心理的影響外，研究學者指出，全球經濟衰退等社會因素，也會讓某部分群體的［中年危機現象更明顯。

美國全國經濟研究所（NBER）一份最新研究指出，人們確實會在中年感到不快樂；達特茅斯學院（Dartmouth College）經濟系教授布蘭區弗洛爾（David Blanchflower）指出，「每個國家同樣都有一個U型的幸福曲線，呈現出幸福感與年紀之間的關係。」已開發國家大約在47.2歲時會達到「最不快樂」的頂峰，開發中國家則為48.2歲。

這份研究共包含95個開發中國家、37個已開發國家，而不論國家平均收入高低、平均壽命高低，都適用於這項研究結果。布蘭區弗洛爾表示，研究中「中年危機」的評估項目包含「絕望、焦慮、孤單、悲傷、憂鬱、脾氣暴躁、恐慌、低落、失眠、自卑」等心理狀態，而外在的社會因素也會影響幸福感。

研究指出，教育程度、婚姻狀況、就業情形也都是參考指標；布蘭區弗洛爾則認為，世界趨勢也是影響主因之一，「全球金融衰退主要衝擊了40至59歲的族群，資源突然被剝奪所造成的壓力，讓他們難以承受。」

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