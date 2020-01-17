裕民下訂大島造船廠4艘新散裝船　徐旭東：看好台灣經濟前景

▲裕民航運今（17）日與日本大島造船所簽訂4艘100,000DWT散裝貨輪建造合約，董事長徐旭東（圖右）表示，隨著新船的加入，目前旗下自營散裝船隊平均年齡約5.6年。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

航運界新環保法規上路，裕民節能環保船隊將再添新兵！裕民航運今（17）日與日本大島造船所簽訂4艘100,000DWT散裝貨輪建造合約，董事長徐旭東表示，隨著新船的加入，目前旗下自營散裝船隊平均年齡約5.6年，同時看好台灣經濟前景，經營績效與獲利持續提升可期。

裕民航運子公司裕民航運（香港）有限公司今天與日本住友商社簽署新船建造合約，由遠東集團董事長徐旭東親自主持，將在日本大島造船廠建造2艘及附加2艘選擇權的100,000DWT散裝貨輪。

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隨著造船技術提升，裕民為強化營運效率，持續進行船舶的汰舊換新， 自2012年以來已淘汰19艘老舊船舶，並加入32艘高效能環保新船。裕民航運表示，目前自有散裝船隊平均年齡約5.6年，低於全球散裝船隊平均年齡約10.2年。

徐旭東指出，裕民的節能船舶載重噸比重高達八成，相較於其他競爭者，保有差異化優勢與競爭力，持續提升經營績效與獲利。

展望後市，裕民在2018年年初與巴西淡水河谷(Vale)簽訂25年鐵礦石長期運送合約，此合約可提升長約比重，創造穩定現金流量和利潤，初估合約總收入將達新台幣175億元以上，是公司成立以來簽訂的最重大長約，挹注營運表現可期。

裕民航運目前擁有Capesize、Panamax、Post Panamax、Supramax、Ultramax、水泥船、超大型油輪(VLCC)及超大型礦砂船(VLOC)等船型，營運、在建、合資及受託管理的船隊總數達47艘，總載重噸位為658萬噸，海外有新加坡、香港及廈門等子公司，為台灣散裝航運市值最高的上市公司。