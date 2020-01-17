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東森尾牙大咖雲集嗨翻上千人　王令麟：2020年集團營收挑戰380億

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▲▼東森集團2019忘年感恩餐會，總裁王令麟致辭。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森集團17日在世貿一館舉辦2019忘年感恩餐會，現場席開288桌犒賞員工。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森集團17日在世貿一館舉辦2019忘年感恩餐會，現場席開288桌，犒賞千名員工一整年來的辛勞。今年東森及相關企業營收達272億，獲利13億，全通路業績表現亮眼，發放年終獎金最高達6個月，各公司均優於業界行情，總裁王令麟提到，2019年全年表現亮眼，創下近10年來最好的成績，2020年集團營收將挑戰380億、獲利20億，同時訂下5年目標，立足台灣，同時布局東南亞、中國大陸，2024年目標營收達1,163億，獲利134億。

請繼續往下閱讀...

對於東森過去一年的經營成果，王令麟表示，要生存，避免淘汰，不能只依賴一個平台，必須發展多元通路，而東森對未來做的準備就是敢革自己的命，敢長期投資各項業務，2019年已陸續展現亮眼結果，電話行銷營收40億，成長幅度高達70%、MOD通路營收10億，獲利1.5億、直銷及社交電商網連通創造營收4.6億元，在新零售事業上成功養出4隻獨角獸，此外，網路營收成長70%，東森自然美台灣市場業績也較前一年度成長85%，顯示各種商模的營收獲利成長，證明東森走在正確的道路上。因此，東森年終優於業界，東森保代6個月、直銷5個月、東森國際4個月、東森購物3.5個月、新聞雲3個月。

▲▼東森集團2019忘年感恩餐會，總裁王令麟致辭。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森集團總裁王令麟提到，2019年全年表現亮眼，創下近10年來最好的成績，2020年集團營收將挑戰380億、獲利20億。

新媒體事業也成為東森集團營運新動能，新聞雲流量持續成長，目前全網日均流量1,500萬、臉書粉絲數超過1,800萬，數位業務營收不但損平且有盈餘，流量、營收超越競業，大手筆製播超級選秀節目《聲林之王》，不僅受到海內外廣大年輕人支持，擁有超高討論聲量，去年更榮獲第54屆電視金鐘獎肯定。

東森也積極發展線下媒體，包含北捷、分眾樓宇廣告，透過線上線下專案整合的獨家服務，能做到分時分區社區廣告新模式，另躍居全台線下寵物第一大通路的東森寵物雲，短短一年已有91家門市，王令麟相當看好，認為發展可期，將是未來獨角獸。

王令麟另提到，傳統做法只能帶來10%成長，東森用新方法追求市佔，追求70%斜率成長，因此不斷獲利前進，跑在最前面，始終在各產業居領導地位，雖然東森每天在變，唯一不變的是對客戶服務與產品品質的堅持，提供最好的體驗，贏得消費者的喜愛與信任。

東森集團尾牙今年不但祭出摸彩總獎金近300萬元，表演卡司陣容更是大咖雲集，除了邀請到吳宗憲、蕭敬騰、林宥嘉以及911、周興哲等實力歌手，還有李艾薇、李友廷、Gail等多位聲林之王歌手到場熱唱，東森購物天后一姊斯容則穿著透明爆乳裝火辣現身，吸睛搶鏡，許多東森同仁衝到舞台邊，站在搖滾區聽歌、看偶像，拿出手機錄影猛拍，尖叫聲不斷，嗨翻全場，宛如一場小型演唱會。

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