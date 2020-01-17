義大利5年倒2300家書店　實體店生意差「文化產業陷危機」

▲羅馬的拉費特里內利國際書店（Feltrinelli International）已歇業。（圖／翻攝自Google map）

記者康心禹／綜合報導

義大利書商協會主席安布羅西尼（Paolo Ambrosini ）日前表示，義大利近5年來大約關閉了2300家書店，意味著國家文化產業正在步入前所未有的危機，政府和議會應該加強文化產業立法工作，在政策上給予文化產業必要的支持。

綜合外媒報導，近年來，受科技網路化的發展和衝擊，義大利許多實體書店、報攤普遍生意慘淡，很多大型書店在得不到財政的支持下被迫歇業，連羅馬著名的拉費特里內利國際書店（Feltrinelli International）也受到衝擊。

為了保護義大利的文化產業市場，在文化產業人士的倡導下，2019年上半年，眾議院曾修訂促進閱讀和書籍發展法案，該法案建議將紙本書籍折扣提高5%至15 %，降低文化商品稅率，以支持書刊文化市場正常營運，減少民眾文化消費支出，然而該法案最終遭到了參議院否決。

對此，安布羅西尼表示，義大利文化產業正在遭受前所未有的衝擊，而文化是一個國家和民族發展的精神支撐，政府和議會有責任加強文化產業立法工作，在政策上給予文化產業必要的支持，以維護文化市場的健康發展，保障民眾的文化商品需求。