數位浪潮來襲！國銀近5年新設分行趕不上裁撤家數　2銀行放棄不開業

▲根據金管會統計，過去5年各家銀行裁撤分行總家數為80家、裁撤總家數則為36家。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會最新統計指出，2015年至2019年國銀裁撤總分行數為80家，同時期核准新設總分行數則為36家，顯示各銀行新設分行趕不上裁撤分行的速度；此外，凱基銀、京城銀分別在2017年向金管會遞件申請新設3家分行，不過皆在2019年放棄不開業。

根據金管會銀行局統計，截至2019年11月30日，本國銀行分支機構家數共有3,404家，國內每10萬成年人平均擁有本國銀行分行家數為17家。

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觀察近5年來國銀分支機構表現，2015年核准新設4家分行、裁撤23家分行，2016年增設4家、裁撤22家分行，2017年增設9家分行、裁撤14家分行，2018年增設10家分行、裁撤15家分行，2019年增設9家分行、裁撤6家分行。

從數據來看，過去5年各家銀行裁撤分行總家數為80家、裁撤總家數則為36家，由此可見，銀行裁撤總分行數比金管會核准新設分行足足多了2.2倍，換句話說，各銀行新設分行趕不上裁撤分行的速度。

金管會銀行局表示，目前金管會已核准凱基銀行、陽信銀行、京城銀行可設立4家分行，其中凱基銀行在2017年申請新設2家分行，不過由於找不到適合的地點、因應數位化等問題，自行評估效益，後在2019年向金管會表達決定不開業。

至於京城銀行也是在2017年核准新設分行，不過到了2019年也遲遲尚未有動作，銀行局指出，按照規定，金管會核准新設分行後，1年內必須要開業，超過1年的話就要申請延長，若沒有申請延長就視同「放棄」。

此外，陽信銀行也有被核准新設1家分行，銀行局表示，目前該銀行有申請延長至2020年12月；外界關注今年是否已有銀行申請裁撤分行，銀行局則說，目前尚未收到申請案，因此尚未有銀行要裁撤分行。