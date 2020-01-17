梅根爸料將出庭指證女兒！　英媒：王妃是「優秀女演員」營造善心假象

▲ 哈利與梅根的消息近來占據各大外媒板面。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）宣布淡出王室的消息鬧得沸沸揚揚，梅根與家人不合爭議也重新浮上檯面。梅根同父異母的姐姐薩曼沙（Samantha Markle）向BBC透露，他們的父親湯瑪斯（Thomas Markle）早就準備好出庭作證，和梅根對簿公堂。

梅根此前指控，《星期日郵報》（The Mail on Sunday）擅自刊登她寫給父親的私人信件，侵犯她的隱私權和版權。該報則宣稱，刊登這封信件符合龐大且合法的公眾利益，否認梅根的指控。

《星期日郵報》指出，包括薩塞克斯公爵夫人梅根在內的王室成員「依靠宣傳自己和宣傳生活來維持及提升地位，沒有理由認為這封信的內容是私人的。王室成員的活動、行為及行為標準受到公眾極大的合法關注，不僅是公共行為，還包括個人與家庭關係，這些都是使王室正常運作不可或缺的因素。」

梅根2018年5月與哈利成婚以前，湯瑪斯正是這樁爭議的關鍵人物。《星期日郵報》提交給法院的抗辯書指出，有關此案的大部分證據都握在湯瑪斯手中，還包括他在女兒的婚禮前傳給她的訊息。

BBC指出，「許多證據直接來自湯瑪斯，似乎直接與該報合作」，顯示他很有可能親自出庭，指證自己的女兒。《星期日郵報》的姐妹報《每日郵報》15日也報導，湯瑪斯預計將以關鍵證人身分被傳喚。

回顧這對父女鬧翻的原因，湯瑪斯前年受邀出席女兒與哈利的婚禮，但因心臟手術無法參加。就在婚禮前幾天，湯瑪斯收到一封署名梅根與哈利的訊息，警告他不要接受媒體採訪。湯瑪斯則回應，「很抱歉，我的心臟病對你們造成不便」，此後便再也沒有梅根的消息。

英國名嘴摩根（Piers Morgan）在《每日郵報》撰文指出，梅根是個優秀的女演員，深知如何分散大眾注意力，對外營造慈善人士的形象，對陌生人很是同情，卻毫不顧慮過去扶養她、在經濟上幫助她，只是因動過心臟手術無法搭長途飛機去參加婚禮的父親。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。