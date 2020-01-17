陳柏惟「跳舞機奪冠照」曝光！國中長相神似周星馳　參賽服裝有亮點

▲陳柏惟2年前直播玩跳舞機。（圖／翻攝陳柏惟臉書）

記者葉國吏／綜合報導

被譽為2020大選2大驚奇之一的台中市第2選區的立委當選人陳柏惟，擊敗顏寬恒後一戰成名，不僅未婚妻阿娟被曝光，昔日跳舞機冠軍的頭銜也被挖出瘋傳，更厲害的是，還有鄉民找出當年他得獎照片，被鄉民推爆說是「八卦板清流」。

台灣基進陳柏惟以一口流利的台語及誠懇的態度，日前順利打敗來自政治世家的對手顏寬恒，而他選戰後也成功圈了不少粉絲。這批政壇黑馬，過去不僅是電影特效部經理，現在還爆出他曾在國中時，拿下全台跳舞機比賽冠軍。

網友還翻出陳柏惟2年前在臉書直播玩跳舞機的影片，只見他以靈活的舞步，搭配強大的對拍能力，還不忘來個俐落的轉身，讓不少網友看了驚呼「如流水般的雙腳『水腳』」、「鬼之迷蹤步」、「紫禁之癲」、「3Q的凌波微步」。

▲陳柏惟國中時期在跳舞機比賽得獎照片，鄉民認為就是右一穿柯南裝的就是陳柏惟，模樣神似周星馳。（圖／翻攝批踢踢）

對此有一位是1999年AXN杯DDR3rd全國跳舞機冠軍、2000年華彩軟體盃五光十射全國跳舞機冠軍的鄉民，發文指出陳柏惟得獎的賽事是「1999年華納威秀聖誕盃全國跳舞機大賽」，同時貼出當時陳柏惟得獎的照片，要大家猜一猜哪位是陳柏惟。

鄉民看到照片後紛紛猜測是「右一」，可以看到國中時期的陳柏惟模樣跟現在相去不遠，而且神似喜劇天王周星馳，不過更引人注意的是，當時陳柏惟竟然是以「柯南」裝扮參加比賽，紛紛推文說「好好笑」、「怎有點像周星馳」、「當事餃看到舊照應該會很想鑽地洞」。