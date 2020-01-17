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防人臉辨識濫用　歐盟擬禁公共場域使用相關技術5年

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▲▼ AI,臉部辨識,解鎖,人臉識別。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲歐洲人臉辨識技術用於公共監視的情況日益加增。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者魯斯濱／綜合報導

歐盟正在進行審議，擬禁止在公共場所使用面部識別技術長達五年，以便有足夠的時間來研究如何防止科技濫用行為。不過，法國在2019年推出名為Alicem的身份應用程式，將成為歐洲第一個以人臉辨識來驗證電子身分的國家，但是反對者擔心會侵犯個人私隱，甚至藉此追蹤使用暴力的示威者。 

英國的人臉辨識科技也已越來越發達，英國公民自由團體Big Brother Watch的總監指出，警察透過一臺未做記號的廂型車上所裝設的臉部識別監視器，來監控街上行人。他還表示，英國目前使用監控科技的方式更像是中國。英格蘭及威爾斯地區的警察，皆曾使用臉部辨識監控數場和平抗議行動以及患有精神疾病的人民。

這份由歐盟執行官員制定的計劃，載於一份長達18頁的白皮書中，而該計劃是在全球對人工智慧驅動，且被執法機構廣泛運用臉部辨識系統辯論中所提出的。

歐盟委員會表示，可能必須引入新的嚴格法律，以加強保護歐洲民眾隱私數據的現有法律規定。

內容顯示，「在這些現有規定的法規上，未來的監管架構可能會更進一步，並包括禁止在公共場所使用臉部識別科技」，在禁令實施三到五年之間，應該「確定以及開發一套評估該科技帶來衝擊和合理的風險管理對應措施」。

文件指出，唯獨對於安全項目以及研究和開發的項目，禁令可以不適用。

歐盟官員表示，在做出最終決定之前，歐盟委員會將尋求外界的看法。歐盟數位及反壟斷主管維斯塔格（Margrethe Vestager）預計將在下個月提出她的建議。

美國政府本月早些時候宣布了有關人工智慧技術的監管準則，目的在限制當局的過度濫用，並希望歐盟避免採取激進的方法。

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