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英國預測2020年4成國家有動亂　印度可能會有極端動盪

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▲▼伊朗反政府示威。（圖／路透）

▲伊朗反政府示威。（圖／路透）

實習記者魯斯濱／綜合報導

全世界爆發遊行抗爭事件在近年來不斷增加，根據英國社會政治分析機構（Verisk Maplecroft）研究統計，2019年全球將近40個國家發生了抗議和動亂，預計到2020年數量還會持續增加；至於動亂威脅最低的國家，則為俄羅斯、中國、沙烏地阿拉伯、土耳其，泰國和巴西。

Verisk Maplecroft數據模型預測，全球總共195個國家/地區（包括梵蒂岡和巴勒斯坦在內），預估2020年將有75國會面臨抗議和動盪事件的增加，比率佔全球國家/地區數約近40％。

Verisk Maplecroft表示，香港和智利是自2019年初以來動亂增幅最大的兩個爆發點，這兩個地區至少在兩年內不會獲得平靜。

▲▼智利反地鐵票漲價抗議。（圖／路透）

▲▼智利反地鐵票引發大規模暴力示威。（圖／路透）

▲▼智利反地鐵票漲價抗議。（圖／路透）

研究顯示，2020年可能將爆發抗議的國家，包括奈及利亞、黎巴嫩和玻利維亞，而臨極端動盪風險的國家則為衣索比亞、印度、巴基斯坦和辛巴威，內亂最嚴重的國家應為烏克蘭，幾內亞比索和塔吉克。

與之相反，報告預估內亂威脅最低的國家，則為俄羅斯、中國、沙烏地阿拉伯、土耳其，泰國和巴西。Verisk Maplecroft指出，因為這些國家對於國內管控程度最高。

自上次發布研究結果以來，蘇丹已取代葉門成為全球動盪風險最高的國家，由於國內什葉派和遜尼派之間的對抗，激烈衝突一直在肆虐這個國家。

Verisk Maplecroft的報告結論指出，隨著全球的動亂增加，各國企業和投資者，必須適應即將到來的越來越大的國際壓力，尤其是擁有豐富自然資源的國家，預計將會加強對投資者和商界壓力。

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