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德國砍煤花445億歐元　2038年前完全轉換再生能源

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▲▼ （圖／取自免費圖庫pixabay）

▲德國大手筆砍煤，計畫2038年前完成計畫。 （圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者簡立宇／綜合報導

德國在16日宣布將編列預算445億歐元以淘汰煤炭，並在2038年以前完成，顯示停止燃燒化石燃料代價高昂。然而避免暖化危機已經成為普遍意識，環保團體甚至批評德國政府的進度太慢。

雖然美國總統川普支持使用煤炭，但德國不像美國擁有頁岩氣，無法在短期內降低煤炭使用。而核能問題也在國內引發爭議，在2011年的福島事件以後，反對派倡議政府要關閉核電廠，在2022年以前可望過度成功。

總理梅克爾（Chancellor Angela Merkel）經過幾個月與各邦首長的協商，政府在週四表示，這些經費將用於補償工人、公司，以及四個產煤邦，其中有三個在東德、一個在西德。「德國是世界上最強盛且成功的工業國家之一，正要踏出離開化石燃料的重要一大步。」財政部長蕭茲（Olaf Scholz）表示。

歐盟28個國家佔世界溫室氣體排放量第三名，而德國是歐盟中最大的經濟體，德國淘汰煤炭的進程表，將影響整個歐盟。環保組織批評政府的計畫太慢，而且發展其他可再生能源的速度太慢。「最主要的減少計畫被推遲到2020年底」，環境保護團體Germanwatch政策執行長巴爾斯（Christoph Bals）表示。

▼德國總理梅克爾表示445億歐元鉅款會用在工人、公司與產煤邦上。（圖／路透）

▲德國總理梅克爾。（圖／路透）

隨著再生性能源越來越便宜，減少煤炭已經成為趨勢。然而煤炭在世界上許多地方仍占有一席之地，超過百萬人依賴此工作，且這些工業背後常有強大的政治背景撐腰。在東歐國家地區，尤其是波蘭與捷克仍重度依賴煤炭，在本周才剛獲得歐盟100億歐元的經費補助，       。

而亞洲也不惶多讓，根據國際能源組織（International Energy Agency），中國消耗世界一半的碳，而國內的碳需求在未來至少兩年內還會增加。在全球化的過程中，一帶一路協議甚至還要多蓋66座火力發電廠。

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