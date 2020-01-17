Google台「第一號員工」簡立峰月底退休　營運將轉多主管制

▲Google台灣董事總經理簡立峰（前排左二）即將於1月31日退休。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

Google今（17）日宣布，身為Google台灣的第一號員工、董事總經理的簡立峰，即將於1月31日退休。即日起，Google 台灣的營運將轉為多位主管制 （Multiple Site Lead Model），他們將共同負責 Google 在台灣的整體營運規劃、進行重要決策。

Google指出，簡立峰是於2006年加入 Google，成為 Google 台灣的第一號員工，除了督導重要的研發工程專案外，也負責 Google 在台灣營運的拓展與規劃。在簡立峰於 Google 服務的近14年裡，Google 台灣已成長至超過兩千名員工的大型全球研發樞紐 ，並持續在台灣招聘更多人才。

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簡立峰在這段期間協助推動了 Google 在台灣的多項重大投資與發展，包括 Chrome OS、Android、硬體在台研發基地的設立、Google 台灣資料中心的設置、以及幫助台灣培育人才、活絡產業經濟的「Google 智慧台灣計畫」。

多年來，簡立峰亦與台灣許多政府部門、產業組織和學術單位，保持著緊密的交流互動，致力為台灣的AI、軟硬體產業、以及教育發展政策貢獻諸多心力。他自2016年起即出任行政院科技會報委員，並為經濟部、科技部、國發會、交通部等部會提供經常性諮詢。簡立峰於2012年參與了台灣網路暨電子商務產業發展協會 （TiEA） 的創立，並出任副理事長一職，現為榮譽副理事長。簡立峰也曾多次擔任 AAMA台北搖籃計畫，輔導台灣的新創公司成長。