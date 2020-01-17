年終獎金別亂揮霍！歷年二月超過九成基金有正報酬　善用投資壯大資產

▲ 年終獎金可以拿來投資、累積更多資產。（圖／記者李佳蓉攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

今年過年來得特別早，下周五（24日）就是除夕夜了，上班族辛苦了一整年，終於迎來企業發放年終獎金的時刻，摩根投信指出，有鑑於歷年二月基金正報酬機率高，建議投資人在扣除支應年關必要花費和負債後，應透過投資來活化年終獎金，建議可配置多重債券型基金，在波動和報酬之間找到滿足點，讓年終有感過好年！

摩根環球債券收益型產品經理陳若梅指出，只要選擇長線趨勢向上的市場，透過定期定額投資，不論行情如何波動，淨值上揚時，雖買到較少單位數，但淨值下跌時，反倒能增加購買單位數，長線下來成本及風險自然平均分攤。

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再者，統計過去十年在台核備銷售的各類型基金，超過九成的基金類型在二月份的基金績效都紅通通，包括股票型基金和債券型基金類型在內，都有約九成能繳出正數的平均報酬佳績。

展望2020年，全球景氣溫和增長，只要能善用年終獎金展開投資的第一步，就有機會讓資產有進一步茁壯的空間。

不過，今年農曆春節年假長達七天，不少投資人也會擔心假期之間一旦有風吹草動將讓基金有蒙受損失的可能，陳若梅建議，這時可以透過廣納全球逾1,600檔標的的多重債券型基金，這類型基金的三年波動度接近投資級企業債，卻能提供投資人逼近新興債和高收益債的收益率，兼容各債券的優點，為投資人在波動和報酬之間找到滿足點，創造「雙贏」的投資局面。

▲ 基金買回款入帳時間大不相同，民眾可先向金融機構洽詢。（示意圖／pixabay）

另一方面，有變現需求的投資人，更關心的可能是手頭的基金究竟該於什麼日期前買回，才能在過年前拿到現金，摩根投信表示，基金投資人通常於農曆過年期間會有較高的資金周轉需求，除了供觀光旅遊之用，也需要包紅包給長輩和晚輩，不過，由於國際換匯需要額外處理時間，加上各家銀行和基金公司處理時間也不盡相同，因此，建議投基金投資人若希望能於過年前拿到現金，最好事先詢問相關金融機構、或是提早行動處理，才有機會趕在農曆年前收到基金贖回款。

進一步計算買回款入帳日，摩根投信說，買回投信發行的海外基金通常需要5到6個工作天，作業時間最長；買回境外基金和台股基金也均需要3個工作日；至於最快能拿到買回款的基金類型則為貨幣型基金，通常只需要1個工作日。惟境外基金因牽涉到國際換匯的程序，投資人可洽各金融機構進一步了解確認。