5男在柬埔寨綁架同鄉！　她慘被壓在床上受虐哭喊：求求你了





▲女子遭5男綁架，目前已經獲救。（圖／翻攝自大陸新浪／中宏網新聞）

記者李振慧／綜合報導

柬埔寨近來傳出一起綁架案，一名中國籍女子在當地遭5名同國的男子綁架，還拍攝把人壓在床上的施虐影片，要脅受害者家人支付人民幣50萬元（約台幣217萬元）贖金。影片內容近來在網路上曝光，幸好警方接到報案後迅速出動武裝部隊，目前已將5人逮捕。

柬埔寨《金邊郵報》報導，西哈努克省警方，14日下午在西哈努克市第三分區的一租屋處，從5名中國籍男子手中救出一名被綁架女子，現場還查獲人民幣150元（約台幣653元）、柬埔寨6.9萬元（約台幣512元）、4本護照、一輛汽車、2支手機、7張身分證、1個提袋、9個口罩和匯款機。

報導中指出，被綁架的陳姓女子與5名男子原本是朋友，但是後來鬧翻，而對方是當地十分活耀的犯罪集團成員，之前也曾犯下多起綁架案件。歹徒12日晚間邀請受害人吃飯後，便把人擄到租屋處施虐，影片中可看到，手被銬上手銬的陳女，被歹徒強行壓在床上虐打，她只能驚恐地摀住臉，不斷大喊「求求你了」。

軍司令官索夫(Keo Sophal)表示，警方14日接到陳女同事報案，稱受害人周末與一群中國顧客外出後便失蹤，警方立即進行調查，當日下午就成功將所有嫌犯逮捕，「受害人當時被銬在桌子上，身上有許多瘀傷」，目前5名歹徒已被帶回省憲兵指揮部接受調查。

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