性犯罪富豪艾普斯坦被絞殺　法醫爆料驗屍證據指出陰謀論

▲ 艾普斯坦（Jeffrey Epstein）自縊的痕跡與工具可疑，其家人雇用的法醫檢查出多項疑點，懷疑遭到謀殺。（圖／路透）

實習記者簡立宇／綜合報導

病理學專家巴登（Michael Baden）在前日上節目表示，去年上吊自殺於獄中的億萬富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）死於絞殺。根據《每日郵報》報載，檢方未提供更多屍檢報告，因此艾普斯坦的家人雇用巴登深入調查死因，卻發現許多疑點指出謀殺的可能。

「一開始的屍檢報告顯示需要更多資訊才能得知死因，然而5天後卻突然卻認為自縊。」巴登在訪談節目《奧茲醫生秀》（The Dr. Oz Show）上表示，「這種事發生在監獄中特別不尋常。」他公布艾普斯坦的屍檢照片，脖子上勒出一條手指寬度的血痕，牢房裡有好幾種藥瓶，地上橫列數條電線與足以多名囚犯過夜的棉被。

巴登提出幾個疑點：第一，自縊時用撕碎床單打出來的結，與脖子上的痕跡不相符；第二，套索上沒有任何血液和皮屑組織；最重要的一點是，床單裁切的邊緣太平整，不像是在監獄裡撕碎的。他還找到一張手寫字條，艾普斯坦在上面抱怨監獄環境，「有個獄監把我關在淋浴間一個小時」、「大蟲子爬過我的手！」

艾普斯坦常與政商名流往來，因為媒介未成年少女賣淫與共謀犯罪遭起訴，在去年8月10日被發現死於紐約大都會矯正中心（Metropolitan Correctional Center）的囚房中。死亡當晚，負責看守的兩名獄監被以捏造紀錄與通謀罪起訴，據稱他們在值勤時逛網拍與睡覺。

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