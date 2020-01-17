桑德斯伸手致意遭華倫「尷尬拒絕」！　CNN：2人在辯論會後互嗆騙子

▲桑德斯伸手致意遭華倫拒絕，場面尷尬。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者賴韻如／綜合報導

美國民主黨總統競選人14日舉行總統參選人辯論會，其中，曾為多年好友、現為競爭對手的華倫（Elizabeth Warren）以及桑德斯（Bernie Sanders）在辯論會結束後發生激烈口角。美國有線電視新聞網（CNN）於15日公布當天錄音檔，2人更互嗆彼此是「騙子」。

14日的民主黨初選辯論會中，共有6名總統參選人共同出席，所有參選人在結束後握手致意，但當時華倫卻「拒絕」與桑德斯握手，不僅露出一股怒氣，也讓場面當場尷尬凝結。據悉，華倫曾經指出，桑德斯於2018年私下告訴她，「女人無法贏得總統大選」，但桑德斯對此反駁，聲稱上述指控是謊言。

▲▼美國參議員、總統參選人桑德斯（Bernie Sanders）、華倫（Elizabeth Warren）為多年好友。（圖／路透）

從美國有線電視新聞網（CNN）15日揭露的錄音檔紀錄顯示，華倫當時說道，「我認為你曾經在全國電視台中說我是騙子。」桑德斯則回答「什麼？」而華倫則又重複了一遍「我認為你曾經在全國電視台中說我是騙子。」

接著桑德斯回答，「妳知道，我們現在不該在這裡討論此事，但如果妳想要進行討論，我們將進行討論。」 華倫則回，「隨時奉陪。」桑德斯又說，「妳說我是騙子，妳告訴我....好吧！我們現在不要在這裡討論此事。」

綜合外媒報導，桑德斯與華倫都決心贏得民主黨提名，但也意識到彼此的競爭可能分化政黨，因此小心翼翼地處理友情與政治事務，先前辯論會中更會保護彼此，對抗其他參選人，但是，近日2人關係產生裂痕。