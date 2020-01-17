和碩尾牙最大獎送百萬美系房車　現金獎1人1.2萬元、總獎金上看1.2億元

▲和碩尾牙今日登場。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

代工尾牙王和碩（4938）尾牙今（17）晚登場，桌數創史上新高，席開803桌，員工人數達8000多人。據了解，今年最大獎是價值百萬的美系房車，優於去年價值80萬的日系Nissan Kicks車款。最令人期盼的是，和碩每年幾乎都會發現金獎一人1.2萬，若以席開803桌計算，光是獎金就高達9635萬元，加上現金抽獎至少不會低於去年的1200萬，總獎金上看1.2億。

和碩向來習慣在尾牙當天，每人發一人一萬元的普獎獎金，讓員工在尾牙這天加薪。自從2017年起，就把獎金提高到一人1.2萬元，因此總獎金連三年破億，連五年蟬聯企業尾牙獎額榜首。

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和碩今年的團圓日以「齊聚眾心 開拓新局」為主題，請來的表演歌手個個是鐵肺加實力派唱降，有創作才女戴佩妮、韋禮安、梁靜茹、伍佰&China Blue，預料伍佰將是壓軸。

和碩年營收連六年破兆，今年更是來到1.36兆元，來到歷史新高。和碩為蘋果iPhone主力代工廠，今年上半年蘋果預計將發表平價款iPhone新機，將為和碩上半年營運表現注入動能。和碩預計在尾牙前開席前，舉行年度展望記者會，屆時將釋出對今年產業動態看法，以及員工是否加薪。

▼和碩尾牙尾牙今日登場 。（圖／資料照）

▼和碩2020團圓日海報。（圖／取自和碩粉絲團）