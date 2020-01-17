澳洲大火衝擊生態！藍山世界遺產8成被吞噬　岡瓦納雨林保護區半毀

▲ 藍山保護區12月火勢。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲大火自2019年9月延燒至今，造成至少28人死亡，燒毀逾千萬公頃土地。《衛報》報導，澳洲持續不斷的火災危機之下，當地世界自然遺產損失慘重，新南威爾斯州大藍山區（Greater Blue Mountains Area）至少8成、岡瓦納雨林保護區（Gondwana Rainforests）也有超過一半面積被毀。

《衛報》澳洲分部針對新南威爾斯州及昆士蘭州野火肆虐地區展開分析，取得以上數字，獲新南威爾斯州政府證實。藍山世界遺產研究所（Blue Mountains world heritage Institute）執行長莫森（John Merson）說明，這場野火規模太大，可能影響藍山世界遺產保護區內桉樹的多樣性。

《衛報》去年12月曾報導，藍山世界遺產保護區中20%面積早在野火爆發的最初幾個月就受到影響。截至目前為止，已經有80%區域被摧毀。莫森指出，「這樣大規模的火災以前從未發生過，這是前所未有的。」

藍山保護區覆蓋100萬公頃的國家公園及灌木林，以溫帶桉樹林為主，因植披多樣性而聞名，是全球約1/3桉樹物種的家園。儘管其中大部分植物都能適應火災及再生，但在一場火災平息到下一場火災爆發以前須有充分的時間才能再生。

莫森說明，「2013年發生一場特大火災，現在距離當時只經過6年。若火災發生的間隔太短、火勢太強烈，桉樹多樣性會嚴重下降，數量會顯著減少」，且這場大火已經開始侵襲過去不曾受大火影響的地區。

藍山保護區以北的岡瓦納地區是熱帶雨林保護區，橫跨新南威爾斯州及昆士蘭州，面積達366500公頃，目前已經有53%被燒毀。新南威爾斯自然保護委員會（NSW Nature Conservation Council）生態學家格雷厄姆（Mark Graham）指出，岡瓦納自去年12月起受惡火侵襲，面臨嚴重損失。

格雷厄姆也表示，最近幾周附近有降雨，卻也帶來新的隱憂，因為沖進貝林格河（Bellinger River）的沉積物已經影響極度瀕臨絕種危機的貝林格河龜的食物來源。澳洲自然保護基金會人士亞伯拉罕（Jess Abrahams）指出，氣候變化正嚴重衝擊澳洲自然遺產。

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