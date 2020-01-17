影／機翼半空噴火！「狂閃橘色火光」乘客嚇瘋驚叫　美聯航引擎故障急掉頭

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國聯合航空（United Airlines）編號1871號班機15日晚間自紐華克自由國際機場（Newark Liberty International Airport）飛往洛杉磯，起飛後不久竟發生故障，引擎起火，頻頻冒出火光，畫面相當驚悚，機上乘客不斷驚叫，最後緊急折返至原機場緊急降落，所幸並無人員傷亡。

The plane I was on had an engine malfunction minutes after take offpic.twitter.com/maaGiLHD24 — Gabby (@gabby_guzy) January 16, 2020

根據《太陽報》，聯航飛往洛杉磯的1871號航班當地時間15日晚間才剛起飛不久，右翼下方就爆出火花。乘客開始歇斯底里地尖叫，聲音震耳欲聾，幾乎蓋過機組員的廣播。乘客阿達莫（Nicole Adamo）在推特上寫道，「人們在尖叫。他們在廣播，但我什麼都聽不到。這是我這一生最可怕的經歷。」

另一名乘客則表示，他聽到一聲巨響，「很像一場巨大的爆炸」。西爾佛斯坦（Michy Silverstein）向CBS表示，「機翼冒出火花，就在我旁邊。坐在我旁邊的男士說，他感受到來自飛機側邊的高溫。」

事實上，該航班原定晚間7點起飛，由於維修問題延後2小時，最後在晚間9點才啟程。乘客可吉（Gabrielle Guzy）分享的影片顯示，螢幕左方不斷出現橘色閃光，疑似是火焰在燃燒。

飛機返回紐華克自由國際機場緊急降落時，已經有消防車在停機坪上待命。聯航表示，這起事故是由擊械故障引起。機上乘客最終在聯航安排之下，於美東時間16日凌晨2時搭乘另一架飛機離開，抵達洛杉磯的時間較原航班晚了7小時。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。