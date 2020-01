影／機翼半空噴火！「狂閃橘色火光」乘客嚇瘋驚叫　美聯航引擎故障急掉頭

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國聯合航空(United Airlines)編號1871號班機15日晚間自紐華克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)飛往洛杉磯,起飛後不久竟發生故障,引擎起火,頻頻冒出火光,畫面相當驚悚,機上乘客不斷驚叫,最後緊急折返至原機場緊急降落,所幸並無人員傷亡。

The plane I was on had an engine malfunction minutes after take offpic.twitter.com/maaGiLHD24