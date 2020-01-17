飯店龍頭晶華點出小英勝選關鍵　潘思亮：台灣開啟黃金十年

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小英狂勝飯店龍頭晶華點名這關鍵　潘思亮：台灣開啟黃金十年

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▲晶華酒店集團董事長潘思亮看好國內經濟發展，今年台灣經濟成長率可望名列亞洲四小龍之首。（圖／記者湯興漢攝）

▲晶華酒店集團董事長潘思亮看好國內經濟發展，今年台灣經濟成長率可望名列亞洲四小龍之首。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

2020總統大選小英狂勝，飯店業龍頭、晶華酒店集團董事長潘思亮表示，外界普遍認為香港「反送中」為執政黨勝選利基，但他認為，蔡政府在2018年後轉以「拚經濟」政策為主軸，在中美貿易戰升溫成為科技戰的框架下，台商逐漸轉移陣地，成為三十年來回流台灣的最大一波浪潮，成為取得連任關鍵，並看好台灣前景將開啟黃金十年。

潘思亮表示，在中美貿易戰的大國角力下，過去單一的全球供應鏈成為兩套供應鏈，台商在遷移生產及研發版圖的同時，亦可望轉型升級，這是他回台三十年來首次見到台商回流的最大浪潮。

請繼續往下閱讀...

「政府的想法改變了，重要的是如何做，如果政府可以持續全力拚經濟為主的政策，帶動國內投資、消費及內需表現，台灣今年的經濟成長率將優於南韓、香港與新加坡，位居亞洲四小龍之首。」他說。

▲潘思亮指出人力與人才的不足，是台灣能否提升國際競爭力的關鍵。（圖／記者湯興漢攝）

▲潘思亮指出人力與人才的不足，是台灣能否提升國際競爭力的關鍵。（圖／記者湯興漢攝）

「不過，台灣面臨最大的國安危機是人口老化、人口減少，」潘思亮也發出示警，指出未來最大的經濟危機因素將來自於企業「找不到人」而被迫關門，這樣的現象已在日本上演，台灣也很有可能步上日本後塵，建議政府必須鬆綁人口、勞工政策，和日本、香港、新加坡看齊。

針對產業界的五缺問題，潘思亮指出人力與人才的不足，是台灣能否提升國際競爭力的關鍵，為解決嚴重的缺工問題，日本政府制定國家級的戰略目標，開放外籍勞工投入觀光、建築、居家看護和農業等產業，目前已看出成效，值得台灣效法。

另外，台北晶華酒店今年適逢三十週年，晶華酒店董事總經理吳偉正表示，內部已陸續啟動改裝更新工程，除了先前改裝完畢的晶華軒外，牛排館與鐵板燒餐廳Robin’s的內外設備，將於下週改裝完畢，麗晶精品B1樓層也將於今年第一季分區改裝，屆時全館翻新完工，挹注業績表現可期。

依據財報，晶華2019年第三季稅後純益2.8億元，年增23%，每股稅後純益（EPS）2.19元，創七年來同期新高；累計2019年前三季稅後純益10.19億元，年增約0.5%，每股稅後純益（EPS）為8.03 元。

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