孕媽帶5子「驅魔」慘死！巴拿馬邪教囚虐信徒「火燒刀砍」逼懺悔

▲巴拿馬教派「上帝之光」實施驅魔儀式導致7名信徒死亡。圖為警方與被逮捕的嫌犯。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

巴拿馬西北部「恩戈貝布格勒自治區」（Ngäbe-Buglé）傳出可怕事件，1名17歲女性、1名孕婦以及她的5個孩子接受「驅魔儀式」致死。警方破獲鮮為人知的教派組織「上帝之光」（New Light of God），救出另外14名被囚禁的信徒。據了解，這些「神職人員」會用火燒、刀砍的方式，逼迫教友「懺悔罪過」。

民眾11日在距市區大約250公里的偏僻公墓發現可疑遺體，通報當局才讓案情曝光。警方16日證實，死者是1名17歲女性、1名孕婦以及她的5個孩子。檢調單位循線破獲「上帝之光」，救出另外15名受傷、被囚的信徒，並依涉嫌謀殺的罪名逮捕10人，其中包括1名未成年人與孕婦的父親。

▲巴拿馬教派「上帝之光」驅魔導致信眾死亡。岡薩雷斯（Jose Gonzalez，左1）跟在警方與逃過一劫的孩子後面，他的妻子與其他5名孩子已經喪命。（圖／達志影像／美聯社）

綜合《紐約時報》、BBC報導，「上帝之光」是當地人經營的「教堂」組織，卻將信徒囚禁起來，用各種方式虐待，包括木棍毆打、火燒甚至刀刺，逼迫「懺悔罪過」，聲稱這些是驅魔儀式。自治區首長米蘭達（Ricardo Miranda）表示，這個教派簡直是「撒旦」，與當地基督信仰背道而馳。

高級檢察官巴洛埃斯（Rafael Baloyes）16日表示，檢調單位在「教堂」內找到「1名裸體的女人、彎刀，以及用來獻祭的山羊」，儀式自從11日開始舉行，導致一整個家庭喪命，「許多人被強迫囚禁，遭到不當對待，如果他們不懺悔罪行的話，儀式就是為了殺害他們。」

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