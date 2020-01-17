雪梨上空相距「152公尺」就撞上　2架客機經歷生死一瞬間　

▲澳洲航空總部設於雪梨，以雪梨機場和墨爾本機場為主要樞紐機場。（圖／澳洲航空官網）

記者楊庭蒝／綜合報導

澳洲航空在2019年8月發生一起飛安事件，1架要降落雪梨機場的波音737-800客機和剛起飛不久A330-300客機差點相撞，2架客機的縱向距離一度只差152公尺，關鍵時刻空中防撞系統（Traffic Collision Avoidance System,TCAS）作動，才免於一場空難的發生。澳洲運輸安全局（ATSB）正在進行調查是否與航空管制員的指揮有關。

ATSB在當地時間16日發表了初步調查報告，當時一架由布里斯班（Brisbane）飛往雪梨的737-800在進行降落作業，差點與另一架剛起飛不久的A330-300相撞，2機最接近的時刻，縱向距離相距152公尺，橫向距離也只有796公尺。隨後A330-300在塔台的指揮下，從737-800的下方飛行通過，而737-800也藉著TCAS，免於一場空難的發生。

TCAS是安裝於中、大型飛機的1組電腦系統，用以避免飛機在空中互相衝撞，與地面迫近警告系統搭配，成為保護飛航安全的兩大防線，現今大部份民航客機都設有空中防撞系統功能。

▲塔台是一種設置於機場中的航空交通管制設施，用來監看以及控制飛機起降的地方。（圖／翻攝自民航局飛航服務總臺）

A330-300爬升至5千英尺後繼續飛行前往墨爾本，而737-800則是再次爬升至3千英尺，進行第2次的降落作業。澳洲航空專家史蒂夫·克里迪（Steve Creedy）表示，雖然2架客機非常接近，但因為飛行的方向相同，碰撞的機會就減少很多，而且塔台和飛行員在當下配合良好，緊急做出修正。

目前ATSB正在收集航空管制員和飛行機組人員的資料，連同飛行數據一起調查。澳洲航空的發言人也表示全力進行配合，會針對空中交通管制程序和航空管制員的培訓進行檢討。