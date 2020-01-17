英最殘忍「戀童哥」獄中慘遭私刑　口中塞保險套…吉他弦勒掛窗邊！

▲英國最殘忍戀童癖男慘遭私刑。（圖／翻攝kentlive.news）

記者陳亭伃／綜合報導

被譽為英國最殘酷的戀童癖犯人赫克爾（Richard Huckle），年僅33歲就背負22次無期徒刑，曾是攝影師的他，利用職務之便對191名未成年進行虐待性侵，甚至在暗網上販售不堪入目的照片。警方當時在查扣赫克爾的筆電時，發現有超過2000個圖檔、影片，甚至還有些是無法破解的猥褻資料，如今傳出赫克爾在獄中遭到私刑解決，死狀相當悽慘。

根據英國《每日郵報》報導，赫克爾2019年10月中被發現，在獄中被以吉他弦勒死，甚至口中還被塞了保險套，身上還有遭到刺傷的傷口，死狀相當悽慘，疑似遭到獄友私刑處理。

赫克爾自2016年開始散佈未成年的猥褻照，甚至還在網路上表示，馬來西亞的貧窮的小孩，會比一般西方富裕小孩更容易「到手」。赫克爾甚至對6個月至12歲之間的孩子進行至少71次的犯罪，並在暗網上販售相關照片，直到他被逮捕時仍被發現，正在寫如何教戀童癖者虐待小孩且不會被發現的教戰手冊。

警方調查時，查扣了赫克爾的筆電，發現檔案內共有20000多個不雅圖片、影片，甚至有些已經加密無法打開。原先被判刑22次無期徒刑的他，最後慘遭在監獄私刑慘死。