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川普彈劾送進參議院　「逼退白宮過程超繁雜」美史上僅3次啟動！

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▲▼ 美國總統川普,Donald Trump。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普彈劾將進入參議院。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

才剛結束中美第一階段貿易協議，緊接美國總統川普將面對下周的彈劾聆訊，日前美國眾議院通過彈劾川普條款，並提交參議院。雖眾議院彈劾已通過，使川普成為美國史上第三位遭到彈劾的總統，但最終須得到參議院的三分之二票通過，才有辦法順利罷免，未來在審訊過程中更預計將一周開庭6天，維持兩周。

綜合外媒報導，川普彈劾條款分為兩項，在眾議院通過後交至參議院，預計將在下周二（21日）審理，由民主黨控制的眾議院，會是審訊過程原告；白宮法律顧問西波隆（Pat Cipollone）及川普私人律師塞庫羅（Jay Sekulow）的團隊則為川普辯護。

訊前參議院將會確定規則與程序，包括證人名單，眾議院由民主黨控制、參議院則是共和黨，因此當程序進入參議院後，共和黨有權決定審訊內容與細節。完成審前工作後，參議院就回到參議院，開始以陪審員角色問訊，期間不得與外界聯繫，並須交出手機。參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）表示，會給予正反雙方固定時間，陳述對總統的支持或反對。

▲▼ 美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

▲眾議院議長裴洛西。（圖／路透）

所有議員將出席審訊，預計一星期將會開庭6天，並且至少進行2周。審訊中議員可以提出書面質詢，問題由大法官朗讀，若針對川普，將會由川普的辯護團隊回應，如果是提出給眾議院，將會由民主黨回答。接著傳喚證人，參議員可以從手上證據判斷，是否跳過召喚證人或是直接表決。

經過證人作證後，雙方會做出總結，是否公開由參議院投票決定，之後針對兩項彈劾條款進行表決，只要其中一個通過川普就必須退出白宮，且參議院可以追加議案，表決是否不允許川普再度競選。

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