影／澳洲周末再迎「雨水炸彈」撲滅野火　消防員終於鬆口氣

《每日郵報》報導,澳洲東南部過去數個月飽受森林野火與乾旱肆虐,16日終於降下大雨,除了維多利亞州部分地區得到緩解,新南威爾斯州32處火勢也被撲滅。本周末,部分區域預計會迎來超強大雨,報導還用「雨水炸彈」來形容,雪梨17日預計會有10到25毫米的降雨,18日則可能迎接50毫米的降雨,這將是過去3個月以來最大一次的降雨量。

No smoke in #Sydney today just RAIN #finally #Australia @9NewsSyd pic.twitter.com/I1gt3E8ihc

見到滂沱雨勢,消防員終於鬆了一口氣,不過也有人擔心,大雨可能導致洪水、土石流,或是雨水夾雜灰塵與碎屑,造成汙染。此外,光是新南威爾斯州部分區域15日就記錄到超過1萬次的閃電,這種現象可能促使更多火災。

#Rain !!!

It’s been a long while since my backyard looked like this #sydneyweather pic.twitter.com/waWhCq1IoT