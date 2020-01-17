　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

普丁力拱米舒斯金「上位新總理」　梅德韋傑夫難成接班人…直接退出俄政龍頭

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼俄羅斯新總理米舒斯金（Mikhail Mishustin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯新總理米舒斯金（Mikhail Mishustin）與普丁關係交好。（圖／達志影像／美聯社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯，在外界認為是神秘國度、戰鬥民族，基本上人民生活、政府運作，很難出現大波動。日前民意低迷的俄羅斯總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）突率領內閣總辭，總統普丁（Vladimir Putin）也毫不猶豫的認明稅務局長米舒斯金（Mikhail Mishustin）接任，除了國際高度關注之外，對於梅德韋傑夫曾被譽為是「普丁接班人」的傳言就此破滅。

綜合俄媒報導，梅德韋傑夫15日率內閣請辭後，外界原以為普丁會留人，卻沒想到立刻任命米舒斯金擔任新總理，16日國家杜馬以41票棄權、383票通過，確定米舒斯金為新總理。過去曾被認為是「普丁接班人」的梅德韋傑夫暫時退出俄羅斯政壇龍頭之位。

外媒分析，普丁自1999年底接任總統後，大刀闊斧想要改變俄羅斯從蘇聯解體後的慘況，上有前總統葉爾欽（Boris Yeltsin）留下的杯盤狼藉，下有待改革接軌國際的俄羅斯，普丁的鐵腕政策一開始確實在俄羅斯造就不小的成果，在偌大的領土上8個聯邦管區，幾乎相當平穩。直到2008年，已經連任兩屆總統的普丁，提拔梅德維傑夫成為總統，自己則退居「幕後」成為總理。

▲▼俄羅斯新總理米舒斯金（Mikhail Mishustin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲米舒斯金。

直到2012年，普丁獨排眾議，堅持第三次出選，甚至順利當選，當時俄羅斯社會出現反對聲浪，但普丁堅持自己過去的信念「給我20年還你一個強大的俄羅斯」，上任後的他立即修憲將總統任期改為6年。然而面對普丁這樣獨裁的局面，外界也分析，近年成為總理的梅德韋傑夫是否就是普丁的接班人。

普丁過去曾透露自己的3大接班人條件，年齡須在40～50歲，因為希望繼承人可以長期執政，俄羅斯必須保持強大；不能有汙點，必須備受愛戴；需要有治國能力。然而梅德韋傑夫過去就被爆料，家族長期透過秘密慈善機構控制許多房地產、遊艇、莊園，腐敗傳聞不停。這一切對普丁而言幾乎都是犯到大忌，即便曾有過治理經驗，恐怕也無法彌補。

米舒斯金的上任，被認為是新的普丁接班者，外界對於他未來表現都相當拭目以待，尤其米舒斯金過去為技術官僚，替政府改革稅務機制，與普丁也一直保持密切關係。

ET快訊
莒光甜心激戰男少校　國防部回應了…兩人下場慘爆
詹惟中再挺蔡英文「選後還是工作滿檔」　曝投韓國瑜慘輸心聲
謝忻主持尾牙到一半「狠被斷麥關燈」！她看台下眼神難過哭出來
莒光甜心呻吟聲走廊迴盪　男少校正宮門外聽到心碎：快開門
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

絲襪妹「整套黑蕾絲罩雪乳」跪腿上幫理髮　網友暴動追蹤…真相只剩可惜！

2兄弟憂「家庭問題太多」被送走　衝鄰居老師家狂刺整夜…她屍成蜂窩慘死！

AV界真正「長輩」！84歲奶奶級女優　超享受「兒孫級帝王服務」開拍秒變老江湖

21歲噁男當街撲倒「92歲老奶奶」害慘死　裝無辜喊「褲子自己滑落才插進去」！

泰國證實出現第2起武漢肺炎病例！　74歲女陸客入境曼谷發高燒

孕媽帶5子「驅魔」慘死！巴拿馬邪教囚虐信徒「火燒刀砍」逼懺悔

她在機場「領行李轉盤旁」高麗菜式脫衣　男旅客傻看…從完裝變裸奔過程！

推特歧視：絕不採用中國人！　東大「最年輕準教授」大澤昇平遭開除

男屍死在垃圾堆！　警破門「大量流出腐爛垃圾」嚇壞...5小時才清完

中年危機有依據！研究：47歲是「最不幸福」的年紀　窮國富國都一樣

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

他神還原國中瞎妹參加畢業旅行 偷換房間、車上卡拉OK超懷念！

宣美表演遇暴雨…要求「撤掉遮雨棚」　跳一半「脫衣」陪觀眾一起濕！

3年未調！豪大雞排漲到75元 業者回應：因基本工資增加了

超失控！扮「叛逆的布偶」拍照打架 搶走路人袋子...見警局秒下跪道歉

霸氣新娘「辣丟衝鋒槍」不扔扇！親友笑噴：希望不要常常撿到槍

泰國證實出現第2起武漢肺炎病例！　74歲女陸客入境曼谷發高燒

孕媽帶5子「驅魔」慘死！巴拿馬邪教囚虐信徒「火燒刀砍」逼懺悔

她在機場「領行李轉盤旁」高麗菜式脫衣　男旅客傻看…從完裝變裸奔過程！

推特歧視：絕不採用中國人！　東大「最年輕準教授」大澤昇平遭開除

男屍死在垃圾堆！　警破門「大量流出腐爛垃圾」嚇壞...5小時才清完

中年危機有依據！研究：47歲是「最不幸福」的年紀　窮國富國都一樣

澳洲大火衝擊生態！藍山世界遺產8成被吞噬　岡瓦納雨林保護區半毀

王室讓靈魂破碎　梅根決定出走…不願讓兒活在「有毒的環境」

普丁力拱米舒斯金「上位新總理」　梅德韋傑夫難成接班人…直接退出俄政龍頭

隨地小便有夠噁！　「大量尿液腐蝕」害墨西哥地鐵手扶梯常故障

巴黎直播／南柱赫穿飛行夾克帥炸！1／18凌晨1點跟他一起看DIOR男裝秀

「大家同心協力做得很棒！」蔡英文：從逆風拚到逆轉是民進黨精神

小勞勃道尼《杜立德》爛番茄評價出爐！外媒：沒期待，但沒想到...

泰國證實出現第2起武漢肺炎病例！　74歲女陸客入境曼谷發高燒

蔡正元爆吳敦義早知國民黨慘輸　揭密不分區名單3內幕

鄰居3人抽菸大隊接力！他被濃厚菸味薰整天　網推「全熱交換器」：完全隔離

快來對答案！大學學測英文試題、解答出來了

列蔡英文國防經濟成果　486先生：台灣在蔡與民進黨執政下越來越強

孕媽帶5子「驅魔」慘死！巴拿馬邪教囚虐信徒「火燒刀砍」逼懺悔

擊敗《航海王》的「神作」差點被腰斬！《鬼滅之刃》如何崛起？

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

國際熱門新聞

黑道老大嫁姊遇仇家　新娘慘遭射殺

哈利和梅根為何退出皇室活動？看完報紙標題就瞭

不愛江山愛梅根？哈利叛離解謎

薛瑞福：北京不與蔡英文談判是錯誤

印度男上節目爆割喉殺女友　秒被逮捕

快訊／俄羅斯新總理出爐！383票壓倒性同意通過

艾莎鬼娃丟掉又回家　詭講西班牙文

結婚1周！他目睹妻和猛男進摩鐵玩3P

澳洲下雨了！消防擔心引發新災難

男大生拿轉接頭DIY卡住　醫：要切除

絲襪妹「整套黑蕾絲罩雪乳」跪腿上幫理髮　網友暴動追蹤

NASA史上首位韓裔太空人　金強尼擁超狂外掛人生

日富豪徵女友繞月球　2萬人報名

通烏關鍵人物爆：川普知道所有事

更多熱門

相關新聞

普丁安插「政治素人」卡位總理

普丁安插「政治素人」卡位總理

俄羅斯總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）日前宣布率內閣總辭，而根據《衛報》報導，這些內閣首長直到最後一刻，才知道自己要「被辭職」。分析人士指出，儘管總統普丁已經宣布不會修憲延長總統任期，但並不代表他會離開權力核心，並強調，新上任的總理米舒斯金只是一個「卡位者」。

噁前夫破窗「剝女兒衣服想吃掉」　悍母抽浴袍帶子「神力勒斃」

噁前夫破窗「剝女兒衣服想吃掉」　悍母抽浴袍帶子「神力勒斃」

俄總理率內閣總辭！普丁「怪招」想繼續掌權

俄總理率內閣總辭！普丁「怪招」想繼續掌權

普丁任命稅務局長「米舒斯金」出任總理

普丁任命稅務局長「米舒斯金」出任總理

即／普丁不再尋求總統連任　俄總理宣布總辭

即／普丁不再尋求總統連任　俄總理宣布總辭

關鍵字：

俄羅斯米舒斯金普丁梅德韋傑夫總理

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

導遊：韓我真的投不下去　選後秒失業

莒光甜心勾已婚少校！被抓包秒裝無辜：我是被騙的

老公腦幹出血！妻放棄CPR...提「1請求」醫淚崩

福原愛隱瞞孩子2件事！住台灣不說中文

北大新宿舍　校方發聲明回應

踩防盜窗上大掃除！37歲女5樓墜下慘死

勇者試喝「5毒蛇酒」：沒掛急診硬整天

EXID哈妮「招牌瀏海」消失！近況曝光

21公斤吳花燕醫院過世…弟弟回應了

科技富豪日本偷情　老婆：我選擇放下

勾已婚少校直奔摩鐵！激戰聲走廊迴盪　正宮心碎

小蠻和邵翔回老家過年「從沒洗過碗」

高雄新開幕吃到飽2人同行1人免費

快訊／陳師孟請辭監委！獲蔡英文核准

陽台袋子頻掉落　夫妻見真相心軟

更多

最夯影音

更多
買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助
既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面