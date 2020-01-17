王室讓靈魂破碎　梅根決定出走…不願讓兒活在「有毒的環境」

▲梅根與哈利想要往返英國與加拿大，女王點頭了。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

一名熟悉薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan Markle）的友人透露，她8日宣布淡出英國王室後，終於感到如釋重負，「她自覺需要逃離，因為生活在王室之中會讓靈魂破碎。」據了解，梅根出走很大原因是考量到兒子亞契（Archie），她不想讓孩子處在「有毒的環境」。

《每日郵報》報導，匿名的好友透露，38歲的梅根離開英國後，終於覺得可以好好呼吸，再次掌握自己的生活，她無法再與王室共處，也不想要兒子活在這樣有害的環境中，所以她決定離開。據悉，梅根告訴友人，她的靈魂已經破碎，因此離開王室的決定，關乎自己的生與死。

報導引述友人說法指出，梅根還認為，如果她無法做自己，就不可能成為兒子最好的媽媽，她感覺無法融入王室的圈子，不願亞契感受到她的壓力與焦慮。目前，英國女王伊莉莎白二世已同意，哈利王子與妻子梅根可以往返英國與北美，但還是希望兩人保有全部的王室成員身分。

知情人士此前表示，梅根在英國過得很悲慘，睡眠狀況不好，想到未來還會感到恐慌。自從拋出震撼彈以來，梅根14日則首次現身，她前往加拿大的一處婦女收容所，神情看來開心又放鬆。

事實上，哈利與梅根想要拋開王室紛擾早有預兆。美國《時人》雜誌報導，根據一名王室成員的說法，梅根懷孕期間，他就切斷與部分朋友的聯繫，導致其他友人內心生怨。

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