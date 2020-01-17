台積電預告本季是最旺淡季　惟外資壓抑股價淡定

▲台積電今日股價淡定。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

台積電（2330）昨（16）日法說會公布業績亮眼，不僅每股盈餘達4.47元，創單季歷史新高；公布的第一季財務預測更是「史上最旺淡季」，並預料今年營運成長兩成，為近六年最大成長。然而外資早已看好淡季不淡，去年底資金持續進駐，近幾日反而持續倒貨，外資連兩日累計賣超達42475張，壓抑味道濃厚，台積電今（17）日僅以334元平盤開出，在335元之間小幅震盪。

台積電ADR周四收58.75美元，上漲0.36美元或0.62%，ADR收盤價折合新台幣每股約351.97元。

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台積電去年第四季合併營收約3172.4億萬元，季增8%，年增9.5%；稅後純益約1160.4億萬元，每股盈餘為4.47元（折合美國存託憑證每單位為0.73美元）；稅後純益及每股盈餘則均年增16.1%，稅後純益較上季增加14%，每股純益增加0.57元；毛利率為 50.2%，較上季的47.58%增加2.62個百分點；營業利益率為39.2%，較上季36.82增加2.38個百分點；稅後純益率則為36.6%。

台積電公布第一季財測，營收介於102億美元到103億美元之間，若以新台幣29.9元兌1美元匯率計算，營收在3049.8億元到3079.7億元之間，約季減2.9%到3.8%，毛利率介於48.5%到50.5%之間，營業利益率預計介於37.5%到39.5%之間。從營收規模來看，由於季減幅度遠低於往年，法人預期，第一季將成為歷年來「最旺淡季」。

此外，台積電預告，今（2020）年的資本支出預估將介於150億美元到160億美元之間，比去（2019）年140億美元到150億美元有個位數增幅，繼去年後，資本支出將再創歷年新高，連兩年創高，也令法人大為驚艷。

展望全年，台積電總裁魏哲家指出，受到5G升級帶動智慧手機、高效能運算（HPC）兩大主力帶動今年半導體需求，全球半導體不僅揮別去年的低迷景氣，今年將成長8%；其中晶圓代工部分更旺，年成長17%；魏哲家強調，台積電將會優於全球表現。

法人指出，自中美貿易戰開打近三年以來，半導體年成長17%為進入中美貿易戰期間最高增幅，台積電又優於全球，預估台積電今年全年成長可望達到2成，為近六年最高成長幅度。