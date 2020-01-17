擁槍團體恐暴力包圍議會！維吉尼亞州宣布緊急狀態　FBI逮捕3人





▲維吉尼亞州的擁槍團體。（圖／（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國維吉尼亞州州長諾森（Ralph Northam）在15日宣布，情報單位的消息指，擁槍激進團體將在20日舉辦集會，現場可能會發生暴力威脅，因此該州暫時進入緊急狀態（state of emergency）。FBI則在16日逮捕了3名準備參加集會的民眾，他們身上配有機關槍等槍械裝備。



綜合外媒報導，擁槍派的激進仇恨團體將在1月20日，也就是馬丁路德紀念日（Martin Luther King Jr. Day）當天，在里奇蒙（Richmond）議會外舉辦集會，抗議擁槍權利被剝奪。諾森表示，「情報人員分析，認為可能會發生類似先前夏洛特維爾（Charlottesville）的威脅以及暴力事件」。

夏洛特維爾事件發生在2017年，原先是白人至上主義者（White supremacy）發起的集會，過程中有一輛汽車衝入反對的人群中，造成一名女性身亡，還有19人受傷。

諾森指出，情報消息來自於提倡暴力以及白人民族主義者常使用的社群媒體以及暗網等管道，經執法機構認定為可信。從當地時間17日晚間開始，一直到21日晚間，該州正式進入緊急狀態，規定包含禁止攜任何開放或隱藏式的武器，例如棍棒、球棒或是鐵鍊等等，也讓執法機構在狀況發生後，可以立即動用州級資源。



諾森還提到，政府已經為了保護集會上的大眾安全做足了準備，「沒有人希望2017年時那樣的意外重現，我們不允許那樣的混亂與暴力在這裡發生」。

另外，聯邦調查局（FBI）指出，在德拉威爾州和馬里蘭州共逮捕了3名白人至上主義團體的成員，司法部指出，其中兩男子帶著機關槍、超過1000發子彈以及防彈配備。據了解，他們打算要參加下周一在里奇蒙的集會。

目前維吉尼亞州正在進行激烈的擁槍權力辯論，民主黨在2018年期中選舉後贏得維吉尼亞州，立即進行槍枝管制改革，但受到許多地方反對，州內有超過9成的縣郡自行宣布是「憲法第二修正案庇護區」（Second Amendment Sanctuary）。



背後主導的是支持擁槍團體「維州公民捍衛聯盟」（Virginia Citizens Defense League），該團體的克里夫（Philip Van Cleave）主席向CNN表示，「我不認為政府有禁止武器的權利」。克里夫先前也指出，他們的訴求很「貼近庶民」，目的只在於保護守法公民的擁槍權利。