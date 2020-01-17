「通烏」關鍵人物爆：川普知道所有事情！彈劾正式送參院審理

▲通烏案核心成員爆料指，川普其實都知情。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美國總統川普身陷「通烏門」風波，導致有議員發起彈劾，其中也被起訴的核心成員帕納斯（Lev Parnas）在16日向媒體爆料，川普其實都知道發生什麼事情。而此案也導致川普面臨彈劾，美國最高法院首席法官羅伯茲（John Roberts）同日進行宣誓儀式，彈劾案正式在參議院開始審理。



帕納斯是川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）的商業夥伴，協助其調查川普的政敵、前副總統拜登，他近日也提供的電話紀錄和其他文件，幫助指控川普濫用職權。帕納斯在接受微軟國家廣播公司（MSNBC）訪問時表示，「沒有朱利安尼或總統的同意，我不會擅自行動，他（川普）知道一切」。

在此之前，川普始終否認知道調查拜登這些事情，帕納斯爆料後，川普則回應，根本不認識帕納斯，《彭博》則報導，川普曾有與帕納斯一起合照的照片。民主黨在14日公布新文件也顯示，朱利安尼與帕納斯聯手向烏克蘭施壓，要求調查拜登。

而通烏衍伸出的彈劾案也正在進行，在16日正式進入參議院審理，美國最高法院首席法官羅伯茲先進行宣誓儀式，接著由100位參議員擔任陪審團，每位議員也都要進行簽名確認誓言。

▼通烏案核心成員帕納斯（Lev Parnas）。（圖／達志影像／美聯社）

