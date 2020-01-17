尋找發票千萬大獎2得主！　幸運兒只花159元買漱口水、電話費619元快來領獎

▲去年9、10月期千萬中獎發票，還有2張未領。（圖／記者許力方攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

去（109）年度11、12月期發票即將在大年初一（25日）開獎，不過提醒您快找找發票！根據財政部的資料，去(108)年度9、10月期發票1000萬特別獎中獎號碼「41482012」中獎張數7張，至目前為止，還有兩張未領。

財政部表示，9、10月期的中獎發票兌領時間只到今（109）年3月5日止，還未兌領的民眾盡快領，以免和財神爺擦身而過！

請繼續往下閱讀...

根據財政部公布的清冊，這次千萬元特別獎尚未領的兩張，分別是台北市大安區金山南路中華電信開的電信費，共計619元；以及新北市蘆洲區中山一路上的華興藥師藥局，買漱口水花費159元，這也是藥局第一次開出千萬元大獎的發票。

▲108年9、10月期統一發票未領情形。（製表／記者吳靜君、資料來源／財政部）

此外，108年度9、10月期200萬元特獎中獎號碼為「58837976」，中獎張數為18張，創歷史次高紀錄，尚有11張發票未兌領。其中，台北市有4張未領，分別是位在大安區全家金信店買海苔，花費109元；大安區遠傳電信收視費199元；內湖區岳洋停車場停車費30元；以及中山區嬉皮麵包店買咖啡鮮奶油蛋糕1片，花費100元。

新北市也有2張未領，分別是在7-11新北汐止區湖前門市花10元買麥香奶茶即中獎的幸運兒；7-11板橋區勝多門市買菸，花費395元。

新竹市的1張也同樣是7-11開出，在香山區岦湖門市購買2杯拿鐵咖啡，共花93元。台中市則有2張，其一是在北區麻古茶坊花60元買柳橙果粒茶；另一張則是，在大里區的小北百貨買菜瓜布、遮陽板、桶裝礦泉水等，共計花費313元。

此外，彰化縣也有2張未領，其一是在彰化縣彰化市內的摩斯漢堡彰化中正店消費珍珠燒肉漢堡、薯條及冰紅茶，消費金額175元；以及溪湖鎮的台糖加油站加92無鉛汽油，消費金額為100元。

▲108年9、10月期統一發票未領情形。（製表／記者吳靜君、資料來源／財政部）

根據財政部統計，累計100年至今，1,000萬元特別獎總共開出683張，已經兌領的張數有494張，兌領率為72%；200萬發票共計開出643張，已兌領張數為443張，兌領率69%。